Sergio Perez a déclaré qu’il n’y avait pas d’ordre d’équipe pour qu’il joue le second violon de Max Verstappen chez Red Bull et qu’ils étaient libres de se battre.

Perez, bien qu’il ne soit pas tout à fait dans les mêmes termes que Verstappen et Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes, a joué un rôle crucial en aidant Red Bull à creuser un écart de 37 points sur Mercedes dans la bataille des constructeurs après sept manches.

Lorsque Verstappen s’est écrasé hors du Grand Prix d’Azerbaïdjan dans un style dramatique, Perez était là pour sauver la journée avec sa première victoire aux couleurs de Red Bull et il a ensuite enchaîné avec une autre apparition sur le podium en France.

Avec Verstappen le golden boy incontestable de Red Bull, des questions ont été posées sur ce que Perez serait autorisé à faire avec sa nouvelle équipe. Mais, il a déclaré qu’il n’était actuellement soumis à aucune restriction.

« Dites-lui de pousser. Allons les chercher. J'adore ça de Checo 🤜🤛

“Il n’y a aucune clause dans mon contrat qui dit que je ne suis pas autorisé à combattre Max”, a déclaré Perez à RacingNews365.

« L’équipe a déjà montré que les deux côtés du garage bénéficient d’un soutien total.

“Et plus l’équipe prend confiance et plus Red Bull voit que nous nous débrouillons bien tous les deux, plus nous aurons confiance des deux côtés du garage.

« En ce moment, nous travaillons très bien ensemble et nous avons encore un long chemin à parcourir.

« Donc, j’ai juste besoin de me concentrer, de m’améliorer et ensuite nous verrons jusqu’où nous pouvons aller. »

Perez a poursuivi en disant qu’il avait de bonnes relations avec Verstappen et que les informations circulent librement entre les deux alors qu’ils cherchent à continuer à faire pression sur Mercedes.

“Je suis assez impressionné par Max”, a ajouté Perez.

« Sur sa performance en piste, je ne peux rien dire qui n’ait déjà été dit.

« Tout le monde sait à quel point Verstappen est bon et complet de nos jours. Il a beaucoup d’expérience dans l’équipe; vous pouvez dire qu’il est ici depuis longtemps.

« Max se concentre sur les bonnes choses et en ce qui concerne la voiture, nous partageons également beaucoup d’informations les uns avec les autres.

« Nous nous poussons les uns les autres et en dehors de la voiture, il est également très détendu. Nous avons une très bonne relation.

« Vous l’avez aussi vu à Bakou, lorsqu’il est monté sur le podium après la course, alors qu’il aurait dû gagner la course. Cela montre à quel point cette équipe est proche. »

Quant à savoir si Perez jouera le rôle d’« ailier » chez Red Bull, il pense qu’il est trop tôt pour définir son rôle comme purement secondaire.

Il a ajouté : « Il est encore trop tôt pour cela. Nous n’avons terminé que six [now seven] les courses. Il faut continuer à performer, week-end après week-end et marquer le plus de points possible.

« Il y a encore beaucoup de courses à venir et bien sûr, nous voulons aussi gagner le championnat des constructeurs. Nous allons donc travailler très dur.

