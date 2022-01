« Aucune compétence » – Tyson Fury, Deontay Wilder et Anthony Joshua déchirés par la légende des poids lourds Larry Holmes, qui a partagé le ring avec Muhammad Ali et Mike Tyson

La légende de la boxe Larry Holmes n’est pas un fan de la récolte actuelle de poids lourds.

L’ancien champion emblématique, qui a dirigé la division glamour entre 1978 et 1985 et a combattu à la fois Muhammad Ali et Mike Tyson, a maintenant 72 ans.

Holmes est une légende des poids lourds

En regardant en spectateur en 2022, Holmes n’est pas impressionné.

Lorsqu’on lui a demandé comment il évaluait les compétences de Tyson Fury, Deontay Wilder et Anthony Joshua, Holmes a déclaré à Fight Hub : « Ils n’ont aucune compétence.

« Ils jettent des coups comme ça [from their waist] pour un jab, tu ne lances pas un coup comme ça, tu lances droit.

« Vous ne pouvez pas me frapper avec cette main droite parce que cette main est là pour me protéger.

« Ils ne savent pas comment lancer un une-deux et sortent pour se protéger. »

Ryan Hafey/PBC

Fury et Wilder n’ont pas fait assez pour impressionner Holmes

Répondant à un contre-argument sur le mouvement impressionnant de Fury, Holmes a déclaré: « Il doit bouger comme Larry Holmes, c’est comme ça qu’il doit bouger.

« Vous devez donner des coups de poing, vous ne devriez pas prendre de coups de poing. Et c’est ce qu’il fait, il prend des coups de poing.

«Je suppose que c’est ce qu’il voulait faire, prouver aux gens qu’il peut prendre un coup de poing.

« Le jeu de boxe est touché et ne se fait pas toucher. »

Mark Robinson/Matchroom

Holmes pense que les poids lourds modernes ne se comparent pas à la vieille école

Donnant ses réflexions générales sur la comparaison des époques, Holmes a conclu : « Les combattants d’aujourd’hui ne sont pas les combattants que j’ai combattus.

« Nous nous sommes battus contre les dix premiers, nous n’avons esquivé personne.

«Earnie Shavers, Gerry Cooney, Kenny Norton, tous ces gars forts.

«Aujourd’hui, ces gars ne veulent pas se battre.

« Si vous voulez gagner de l’argent, vous devez le leur apporter, vous devez faire en sorte que ces gars se battent. »