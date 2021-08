Aucune décision sur le NRC pan-indien, les Rohingyas identifiés pour expulsion: le Centre informe le Parlement

in

Le Centre a informé le Lok Sabha des informations faisant état de certains migrants rohingyas se livrant à des activités illégales, ajoutant que des mesures avaient été prises pour les identifier en vue de leur expulsion. (Express Photo)

Le Centre a déclaré mardi au Lok Sabha qu’il n’avait pris aucune décision sur la préparation d’un Registre national des citoyens indiens (NRIC) pour l’ensemble du pays. “Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pris aucune décision pour préparer le Registre national des citoyens indiens (NRIC) au niveau national”, a déclaré le ministre de l’Union Nityanand Rai dans une réponse écrite à une question à Lok Sabha.

Il a cependant déclaré que le gouvernement avait décidé de mettre à jour le Registre national de la population (NPR) en vertu de la loi sur la citoyenneté de 1955, ainsi que la première phase du recensement 2021.

Jusqu’à présent, le NRC n’a été mis à jour qu’en Assam. Lorsque la liste finale du NRC a été publiée en 2019, un total de 19,06 lakh des 3,3 millions de candidats ont été exclus, déclenchant une énorme dispute politique.

Il a également informé le Lok Sabha des informations faisant état de certains migrants rohingyas se livrant à des activités illégales, ajoutant que des mesures avaient été prises pour les identifier en vue de leur expulsion. Conformément aux instructions du Centre aux États, les forces de l’ordre et les services de renseignement ont été sensibilisés à prendre des mesures immédiates pour l’identification des migrants illégaux, en les limitant à des endroits spécifiques et en saisissant leurs données biographiques et biométriques pour engager des poursuites judiciaires à leur encontre, y compris l’expulsion conformément aux dispositions de la loi.

C’est la première fois que le ministère de l’Intérieur reconnaît qu’il recueille des données biographiques et biométriques pour l’annulation de faux documents indiens et pour engager des poursuites judiciaires, y compris l’expulsion, contre les migrants illégaux.

Répondant à une autre question, le ministre a déclaré que toute personne qui n’est pas satisfaite de l’issue des décisions concernant les réclamations et les objections au cours du processus de préparation du NRC en Assam peut faire appel devant les tribunaux des étrangers désignés dans les 120 jours à compter de la date de telle commande.

Les exclus du NRC en Assam n’ayant pas encore épuisé toutes les voies de recours possibles, la question de la vérification de leur nationalité ne se pose pas à ce stade, a-t-il ajouté.

