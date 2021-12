Aucune donnée sur les MPME couvertes par une assurance maintenue auprès de l’IRDAI : FinMin

Facilité de faire des affaires pour les MPME : l’IRDAI a révisé les directives pour l’assurance-crédit commercial, qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2021, pour permettre aux compagnies d’assurance de dommages d’offrir une assurance avec des couvertures personnalisées pour améliorer les activités des MPME, compte tenu de l’évolution de leurs besoins en matière de risque d’assurance .

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le gouvernement ne dispose pas de données pour évaluer la pénétration de l’assurance dans le vaste secteur des MPME en Inde. Même si des mesures ont été annoncées pour améliorer la couverture d’assurance pour la gestion des risques dans le secteur des MPME, « l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a informé que les données sur le nombre d’entreprises du secteur des MPME qui sont couvertes par l’assurance sont pas maintenu par lui », a déclaré le ministre d’État aux Finances, Bhagwat Karad, dans une réponse écrite à une question posée à Rajya Sabha.

« Avec effet au 1er avril 2021, l’IRDAI a introduit deux produits d’assurance standard adaptés au secteur des MPME (Bharat Sookshma Udyam Suraksha et Bharat Laghu Udyam Suraksha), qui couvrent les incendies et autres risques, y compris les catastrophes naturelles, les émeutes et les grèves, et qui ont des caractéristiques conviviales pour les titulaires de police et des libellés de police simples », a déclaré le ministre. De plus, un cadre réglementaire a été mis en place pour encourager de nouveaux canaux de distribution pour l’assurance, tels que les banques et autres agents commerciaux, les points de vente et les centres de services communs pour améliorer l’accès à l’assurance, selon les informations partagées.

L’IRDAI avait révisé les lignes directrices pour l’assurance-crédit commercial, entrées en vigueur le 1er novembre 2021, afin de permettre aux compagnies d’assurances générales de proposer des assurances avec des couvertures personnalisées afin d’améliorer les activités des MPME, compte tenu de l’évolution de leurs besoins en matière de risque d’assurance. Il couvrait les risques commerciaux tels que l’insolvabilité ou les défaillances prolongées de l’acheteur, la banque responsable du paiement en cas d’opérations de lettres de crédit et l’agent de stockage en cas d’opérations de consignation. La couverture comprenait également une couverture contre le rejet par l’acheteur après la livraison (des marchandises) sous réserve des conditions du contrat, avant l’expédition lorsque les marchandises sont fabriquées ou en cours de fabrication exclusivement selon les exigences de l’acheteur et ne peuvent être vendues ailleurs ; et non-réception du paiement en raison de la défaillance de la banque de recouvrement.

Le gouvernement ne conserve pas non plus les données sur les pertes d’emplois dans le secteur des MPME, ainsi que les informations sur la fermeture des unités des MPME pendant Covid. Les données ne sont pas « conservées » par le gouvernement « car les MPME sont présentes à la fois dans le secteur formel et informel », avait déclaré le mois dernier le ministre des MPME Narayan Rane au Parlement en réponse à une question sur les suppressions d’emplois parmi les MPME en raison de la pandémie. La même raison a été citée par l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari lors de la session budgétaire du Parlement cette année pour aucune donnée sur les fermetures dans le secteur des MPME en raison de Covid.

