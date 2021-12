Aucune équipe de Formule 1 n’est à vendre, c’est un marché de vendeurs

Zak Brown estime que l’intérêt pour le championnat de F1 de cette année est tel que toutes les équipes en ont bénéficié, créant un « marché de vendeurs » et « personne ne veut vendre ».

Cette saison a sans doute été le meilleur championnat depuis des années avec Max Verstappen et Lewis Hamilton au volant pour le titre mondial, McLaren combattant Ferrari pour la troisième place du championnat des constructeurs et quatre des 10 équipes gagnantes, huit des les dix montent sur le podium.

C’est une saison qui, selon Brown, a porté ses fruits pour toutes les équipes, créant un intérêt pour la Formule 1 qui n’a pas été vu depuis des années.

Avec cet intérêt vient de l’argent, et cela arrive à un moment où les équipes sont également sous un budget qui a réduit leurs dépenses annuelles.

L’intérêt pour la Formule 1, en particulier sur un marché américain en pleine croissance, est tel que Michael Andretti a entamé des pourparlers avec Sauber pour acheter leur équipe de Formule 1. Ces pourparlers ont finalement échoué avec des rapports suggérant que c’était l’argent et le prix demandé qui ont mis fin à un accord.

Si tel est le cas, Brown ne serait pas surpris car la Formule 1 est actuellement un « marché de vendeurs », tel est le succès de la série.

« Je pense que la santé des équipes n’a jamais été aussi forte », a déclaré le PDG de McLaren à City AM.

« En Formule 1, il y a toujours eu deux ou trois équipes en difficulté à un moment donné. Vous avez maintenant 10 équipes très bien financées par des individus ou des groupes d’investissement très crédibles.

« Sauber a été sauvé par [Tetrapak heir] Finn Rausing il y a quelques années. Et le voici quelques années plus tard, comptant 400 millions de dollars (302 millions de livres sterling) pour l’équipe de course.

« Je reçois maintenant régulièrement des appels téléphoniques d’investisseurs sportifs très importants, très désireux d’acheter des équipes de Formule 1, et il n’y a pas d’équipe à acheter.

« C’est devenu un marché de vendeurs et personne ne veut vendre.

« La Formule 1 a fait venir beaucoup de partenaires, nous avons fait venir beaucoup de partenaires, d’autres équipes de course ont fait venir beaucoup de partenaires. Je pense donc que la santé commerciale globale du sport est impressionnante. »

Brown, cependant, estime que le récent accord de sponsoring controversé de Mercedes avec l’entreprise de construction Kingspan montre que les équipes doivent être très sélectives.

Mercedes a fait face à une réaction instantanée après l’annonce de l’accord, Kingspan faisant partie de la tragédie de la tour Grenfell au cours de laquelle 72 personnes ont perdu la vie.

Mercedes a annoncé quelques jours plus tard qu’ils s’étaient retirés de l’accord.

« Je pense que les personnes avec lesquelles nous sommes associés sont très importantes pour nous », a déclaré Brown. « Si vous regardez les entreprises avec lesquelles nous sommes associés, ce sont toutes des entreprises de premier plan au niveau mondial ou des entreprises en évolution rapide et à croissance rapide.

«Nous entreprenons, avant de conclure tout partenariat, beaucoup de diligence raisonnable. Vous pouvez imaginer que lorsque vous obtenez Coca-Cola en tant que partenaire, vous n’avez pas besoin de faire autant de diligence raisonnable. Mais oui, c’est quelque chose sur lequel nous faisons beaucoup de devoirs.

« Avec qui faisons-nous affaire ? Sont-ils comme d’esprit ? Partagent-ils les mêmes passions et attributs de marque que nous venons de voir ? Nous ne mettrions pas sur pied un partenariat avec quelqu’un avec qui nous ne sommes pas à l’aise.

« Nous nous débrouillons très bien financièrement. Nous travaillons très bien avec nos partenaires commerciaux. Nous pouvons désormais être sélectifs.