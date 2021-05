Aucune équipe espagnole de la Liga ne jouera dans la Ligue de conférence

27/05/2021 à 08h47 CEST

Le classement final de LaLiga Santander a mis le Villarreal pour contester le Ligue de conférence la saison prochaine, la troisième compétition de clubs européens après la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Après avoir perdu contre Madrid à Valdebebas et terminé septième du tableau de qualification, le seul espoir des “ groguets ” était gagner la finale de la Ligue Europa ce mercredi contre Manchester United pour faire un grand bond en avant et se qualifier automatiquement pour la Ligue des champions. Et ils le font comme ça.

Ceci signifie que Avec toutes les équipes espagnoles classées, aucun membre de la Liga ne jouera les phases précédentes de la Ligue de conférence, et ils n’y accéderaient qu’à partir de la Ligue Europa, comme cela se produit avec la Ligue des champions.

La conférence a été conçue pour que Il ne sera joué que par une seule équipe des cinq grandes ligues européennes: Espagne, Royaume-Uni, Italie, France et Allemagne. Sans Villarreal, L’Espagne est laissée sans représentant et la place de la Liga pour la Ligue de conférence est déserte.

Pourtant, la bonne nouvelle pour le football espagnol est que les sept qualifiés cette saison pour les compétitions européennes auront l’opportunité de concourir au plus haut niveau.