Stefano Domenicali estime que les pays n’ont « aucune excuse » pour ne pas améliorer leur bilan en matière de droits humains lorsqu’ils font partie de la Formule 1.

Le Qatar et l’Arabie saoudite, tous deux passés au crible des droits de l’homme, accueillent chacun un grand prix pour la première fois en 2021 et ont reçu des contrats à long terme pour rester sur le calendrier.

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel sont les pilotes les plus francs sur ces questions, l’Allemand ayant répondu « non » lorsqu’on lui a demandé s’il attendait avec impatience la prochaine course en Arabie saoudite – une réponse qui n’était clairement pas d’un point de vue sportif, même si il hésitait à donner des détails à cette occasion.

Il a été affirmé que la F1 contribue au concept de « lavage sportif » dans lequel l’organisation d’événements de grande envergure est utilisée pour essayer d’améliorer l’image mondiale d’un pays et de détourner les critiques de l’extérieur.

Domenicali, le PDG de la F1, a récemment déclaré que « fermer » des pays pourrait en fait ralentir le rythme du changement culturel, et il pense que les mettre sous les projecteurs signifie que les progrès attendus sont impossibles à éviter.

« Il n’y a aucune raison de se cacher et dès que ces pays choisissent d’être sous les projecteurs de la Formule 1, il n’y a plus d’excuse. Ils ont pris la voie du changement », a déclaré Domenicali à Sky F1.

« Comme toujours dans la vie, vous ne pouvez pas prétendre que les habitudes culturelles millénaires peuvent être modifiées du jour au soir. Ce serait illogique et pas rationnel.

« Mais je pense qu’à travers la Formule 1, à travers le sport, ils auront l’intensité pour s’assurer que les progrès se feront plus rapidement, d’une manière plus rapide, qu’il n’en faudrait normalement pour faire ces changements. C’est pourquoi nous sommes ici sans crainte et pour nous assurer que les choses sont faites correctement.

« Ils prennent un engagement impressionnant et factuel avec nous et je dirais que dans quelques années à l’avenir, quelqu’un reconnaîtra le rôle important que la Formule 1 a donné à ce changement important de notre société. »

Domenicali a ajouté que les pilotes sont libres de s’exprimer et que l’initiative « We Race As One » de la Formule 1 est une « plate-forme » appropriée pour représenter la poussée vers l’égalité dans tous les domaines de la vie.

« Nous avons une plate-forme où les pilotes peuvent dire ce qu’ils pensent être juste », a déclaré l’Italien de 56 ans.

« Il n’y a rien de nouveau que nous ajoutons parce que c’est un message très actuel – via notre plate-forme » We Race As One « , nous parlons de diversité, de durabilité, d’inclusivité et c’est pourquoi je dirais que c’est vraiment actuel avec cette approche, mais toujours avec respect à tout le monde. »