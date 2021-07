Aucune fin de mouvement soudain n’est expliquée : qu’est-ce que tout le monde recherche vraiment dans le thriller policier ?

in

Russo prend l’argent et court pour partager avec son amante, Vanessa (Julia Fox du casting de Uncut Gems), qui – dans, sans doute, la tournure la plus éblouissante du film – le tue pour qu’elle puisse avoir l’argent pour elle toute seule, jusqu’à ce qu’il lui est brusquement arrachée lorsqu’elle est arrêtée par un flic qui la connaît d’une manière ou d’une autre par son nom. C’est parce que le flic a été envoyé par l’officier Joe Finney (Jon Hamm, habitué des pièces d’époque depuis qu’il a dirigé le casting de Mad Men) – le détective enquêtant sur la prise d’otages de la famille Wertz qui est en fait tordu et fait rapport à Mike Lowen, à qui Finney a rapidement livre le butin.

Pendant ce temps, Wertz retrouve sa famille qui résidait dans la maison d’un voisin depuis l’incident, mais qui est destinée à continuer d’être hantée par les conséquences de ses actes (un autre détail que je développerai bientôt). Le seul autre personnage auquel on a accordé une fin «heureuse» est probablement Goynes, qui est heureusement épargné par Watkins et capable de repartir avec les 5 000 $ qui lui ont été promis au tout début.