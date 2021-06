Aucune intention de retarder la fixation des salaires minimums et des salaires planchers nationaux : ministère du Travail

Plus tôt ce mois-ci, le Centre a constitué un groupe d’experts sous la présidence de l’économiste Ajit Mishra pour fournir des contributions techniques et des recommandations sur la fixation de ces salaires. (Image représentative)

Le gouvernement n’a pas l’intention de retarder la fixation des salaires minimums et des salaires planchers nationaux, a déclaré samedi le ministère du Travail. La clarification intervient au milieu des rapports selon lesquels la formation d’un groupe d’experts sur la question avec un mandat de trois ans est une tentative de retarder la fixation des salaires minimums et des salaires planchers nationaux.

Plus tôt ce mois-ci, le Centre a constitué un groupe d’experts sous la présidence de l’économiste Ajit Mishra pour fournir des contributions techniques et des recommandations sur la fixation de ces salaires. La durée du groupe est de trois ans.

La disposition des salaires minimums prévue dans le code du travail sur les salaires a été adoptée en 2019. Actuellement, les dispositions de la loi sur les salaires minimums s’appliquent aux travailleurs occupant des emplois réguliers, y compris les mines, les plantations et les services. Le code des salaires vise à garantir le « droit à la subsistance » pour chaque travailleur et étend la protection législative du salaire minimum à 100 % de la main-d’œuvre de 50 crores du pays, contre 40 % actuellement.

Dans un communiqué officiel publié samedi, le ministère du Travail a déclaré : « Le mandat du groupe d’experts est de trois ans. Il en est venu à remarquer que certaines sections de la presse et certaines parties prenantes ont estimé qu’il s’agissait d’une tentative de retarder la fixation des salaires minimums et des salaires planchers nationaux par le gouvernement. Il est précisé que le gouvernement n’a pas une telle intention et le groupe d’experts soumettra ses recommandations au gouvernement le plus tôt possible », ajoute le communiqué, mais ne mentionne aucun calendrier pour la mise en œuvre de la disposition.

Le gouvernement a toutefois déclaré que le mandat du panel a été maintenu à trois ans de sorte que même après la fixation des salaires minimums et des salaires planchers nationaux, le gouvernement peut demander des contributions techniques ou des conseils du groupe d’experts sur des sujets liés aux salaires minimums. et les salaires planchers nationaux, selon les besoins. “La première réunion de ce groupe a eu lieu le 14 juin et la deuxième réunion est prévue pour le 29 juin”, a-t-il déclaré.

Après que le ministère du Travail a annoncé la constitution du panel, Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), affilié à Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le plus grand syndicat du pays, a écorché la décision. « Les travailleurs de tout le pays se sentent floués aujourd’hui, car le gouvernement n’a pas été en mesure de modifier les salaires minimum au cours des sept dernières années et trois autres années pour terminer ce rapport signifieraient également la fin du mandat actuel du gouvernement en place. », a écrit le 5 juin le secrétaire général de BMS, Binoy Kumar Sinha, au ministre du Travail de l’Union Santosh Kumar Gangwar. D’autres syndicats ont également critiqué le gouvernement pour avoir retardé la mise en œuvre de la disposition.

