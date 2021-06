Aucune manigance politique n’aidera le BJP à remporter les élections UP si une troisième vague de Covid fait rage dans l’État, écrit Tavleen Singh

Lorsque j’ai écouté le discours du premier ministre la semaine dernière, je l’ai vu faire une tentative similaire d’utiliser le déni pour détourner l’attention de la réalité.

Plus d’une fois en passant d’une chaîne d’information à l’autre, j’ai été trompé par le tour sournois et trompeur de Yogi Adityanath. Ce qui semble être un reportage sur le succès «extraordinaire» de son gouvernement dans le traitement de Covid n’est pas du tout un reportage, mais vous ne le découvrez que si vous repérez un «élément d’impact» écrit dans un coin obscur. La première fois que je suis tombé sur ce film d’auto-promotion trompeur, c’est lorsque des images de cadavres flottant dans le Gange sont apparues pour la première fois. Peu de temps après, certains des meilleurs reporters du monde rapportèrent des tombes peu profondes sur les rives sablonneuses de la rivière et la preuve des données du crématorium que le gouvernement Yogi mentait sur le nombre de morts. Pendant tout ce temps, le ministre en chef a continué à mentir calmement sur la façon dont 70 équipes erraient dans les villages et allaient de maison en maison pour tester Covid. Il a menti effrontément sur le fait qu’il n’y avait pas de pénurie de lits ou d’oxygène dans ses hôpitaux, et maintenant la dernière version de son film de propagande affirme que l’Uttar Pradesh vaccine son immense population plus rapidement que tout autre État.

Lorsque j’ai écouté le discours du premier ministre la semaine dernière, je l’ai vu faire une tentative similaire d’utiliser le déni pour détourner l’attention de la réalité. Modi a commencé par dire que jusqu’à son entrée en fonction en 2014, seuls 60% de l’Inde avaient été vaccinés. Si cela avait été vrai, nous n’aurions pas pu éliminer la variole et la polio. Il a ensuite déclaré qu’il avait d’abord modifié sa politique de vaccination à la demande des ministres en chef et qu’il prenait de nouveau en charge l’approvisionnement en vaccins parce que les gouvernements des États avaient échoué. La vérité est que lorsqu’il a été découvert au plus fort de la deuxième vague de Covid que l’Inde manquait désespérément de vaccins, son groupe de travail sur la vaccination a rapidement transmis le problème aux gouvernements des États. Pourquoi personne dans ce groupe de travail n’a encore été limogé est une question que cette colonne a déjà posée et continuera de poser jusqu’à ce que les têtes tombent.

La vérité est que le Premier ministre lui-même n’a réalisé le besoin désespéré de vaccinations qu’après l’arrivée féroce du deuxième Covid, et sa première réponse a été un gadget. Il a déclaré qu’il y aurait une Vaccination Utsav pendant quatre jours à partir du 11 avril. Il s’est vanté d’avoir vaincu la première vague de Covid sans vaccins. Ensuite, il a laissé aux membres de son groupe de travail le soin d’agir en tant que porte-parole et tout ce qu’ils ont fait a été de faire de grandes déclarations sur la façon dont tout le monde serait vacciné d’ici décembre. S’ils parviennent d’une manière ou d’une autre à se procurer des doses de 216 crores d’ici là, comment vont-ils les mettre dans les bras des gens ?

Ce n’est que lorsqu’ils cesseront de se mentir à eux-mêmes et à nous que nos fonctionnaires se rendront compte que ce qu’ils doivent faire sur le pied de guerre, c’est de construire des établissements de santé ruraux. L’Uttar Pradesh et le Bihar sont des États dans lesquels j’ai beaucoup voyagé plus souvent que je ne m’en souviens, alors faites-moi confiance lorsque je vous dis que les hôpitaux ruraux, les centres de santé primaires et les sous-centres existent principalement sur papier. Ce sont généralement des décharges sales dans lesquelles l’hygiène de base est inconnue et fonctionnent souvent sans électricité ni eau potable. Alors, où et comment les vaccins seront-ils stockés en toute sécurité si l’électricité est inexistante ou peu fiable ? Les hôpitaux ruraux manquent d’équipements de base comme des ambulances et des toilettes propres. Toutes ces choses seront nécessaires dans les prochains mois.

Une fois l’infrastructure physique construite, se posera le problème de la formation des agents de santé ruraux sur la manière de maintenir les protocoles Covid et de vacciner à grande échelle. Il leur appartiendra de vacciner plus de la moitié de la population indienne. Il leur appartiendra de veiller à ce que les vaccins soient conservés à la bonne température afin qu’ils ne se détériorent pas avant d’être utilisés. Le groupe de travail vaccination du Premier ministre a-t-il élaboré un programme de formation ? Inutile de dire que la santé est un sujet d’État, car ce n’est pas en période de pandémie, tout comme l’achat de vaccins ne peut l’être.

Lorsque Yogi Adityanath cessera de se promouvoir, il découvrira peut-être que son énorme budget pour l’autopromotion sera bien mieux dépensé pour éduquer sa population rurale semi-alphabétisée sur l’importance de se faire vacciner. Beaucoup continuent de refuser les vaccinations à cause des rumeurs selon lesquelles elles provoquent l’impuissance et la mort. Cela n’aide pas qu’une icône indienne comme Baba Ramdev ait dit de très mauvaises choses sur les médecins et l’allopathie. Il semble maintenant avoir changé d’avis et accepté de se faire vacciner, mais les dommages qu’il a causés sont incalculables. Si nous voulons faire face à la troisième vague de Covid avec plus de compétence que nous n’avons traité la seconde, alors il doit y avoir une urgence injectée dans cette guerre. Nous ne le voyons pas encore.

La semaine dernière, nous avons vu Yogi Adityanath lors de réunions avec le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur, et nous avons vu un important dirigeant du Congrès rejoindre le BJP avec beaucoup de publicité et de fanfare. Aucune de ces manigances politiques n’aidera le BJP à remporter les élections dans l’Uttar Pradesh l’été prochain si une troisième vague fait rage dans l’État comme la deuxième vague l’a fait. Ce sera la première élection dont la question la plus importante sera la santé. C’est bien parce que l’Inde ne peut plus se permettre d’erreurs en faisant face à la pire calamité que nous ayons connue de mémoire d’homme. Il ne peut plus y avoir de gâchis.

