Aucune méchanceté dans la collision de Hamilton avec Verstappen

Le pilote junior de Mercedes, George Russell, a fortement défendu Lewis Hamilton lors de sa collision avec Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’équipe Red Bull de Verstappen a demandé aux commissaires sportifs de revoir leur décision sur l’incident. Hamilton a reçu une pénalité de 10 secondes pour l’affrontement qu’il a purgé pendant la course, qu’il a ensuite remporté.

Russell, qui est envisagé par Mercedes comme coéquipier potentiel de Hamilton pour la saison 2022 de F1, est catégorique : il n’y a eu aucun acte criminel de la part du champion du monde.

“À mon avis, c’était absolument un incident de course”, a déclaré Russell, “et il n’y a aucune sorte de règles dans cet aspect, je dirais, qui peut dire qui a raison ou qui a tort, parce que c’est juste l’un de ces des choses. Parfois, il n’y a pas de bien ou de mal, c’est juste un incident de course.

Hamilton était justifié dans sa tentative de dépasser Verstappen à Copse lorsque la paire s’est emmêlée, a insisté Russell.

“Lewis est l’un des coureurs les plus propres et les plus justes, toujours, et il n’y avait rien de malveillant dans la tentative car il y avait une opportunité claire.

« De toute évidence, les conséquences ont été énormes et je suis très heureux de voir que Max allait relativement bien après l’accident. Mais ces incidents de course sont difficiles à trancher. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de quelque chose de plus clair dans ce scénario spécifique, car pour moi, il s’agissait simplement d’un incident de course.

Le règlement sportif de la Formule 1 offre aux commissaires sportifs une gamme de sanctions en cas d’incident, notamment des pénalités de passage et d’arrêt qui auraient coûté plus de temps à Hamilton. Cependant, Sebastian Vettel a déclaré qu’il ne pensait pas que cela devrait s’appliquer à cette collision.

“C’est difficile”, a déclaré le pilote Aston Martin. « Il y a toujours un mélange, je pense que d’un côté, vous pouvez dire « non », de l’autre, « oui ». Donc je pense que c’est du cas par cas.

“Je pense que les commissaires ont fait ce qu’ils pensaient être juste et je pense que la pénalité qu’ils ont infligée est, je crois, la pénalité la plus dure qu’ils puissent donner.”

