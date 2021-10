Aucune mesure significative prise par le gouvernement en cinq ans pour mettre fin aux mauvaises pratiques des entreprises de commerce électronique : CAIT

Le projet de règles sur le commerce électronique, annoncé le 21 juin, avait sollicité les commentaires des parties prenantes jusqu’au 21 juillet de cette année.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La Confédération des commerçants de l’Inde (CAIT) a déclaré dimanche qu’aucune mesure significative n’avait été prise jusqu’à présent par le gouvernement pour mettre fin aux pratiques abusives des entreprises de commerce électronique qui se sont avérées être un grand cauchemar pour les commerçants du pays. CAIT a allégué des pratiques commerciales contraires à l’éthique telles que des remises importantes, des prix d’éviction, un traitement préférentiel pour certains vendeurs, le contournement des lois sur l’IDE, etc., par des marchés tels qu’Amazon et Flipkart au cours des deux dernières années. L’organisme des commerçants a également écrit à divers ministères et au Premier ministre Narendra Modi pour mettre en œuvre des règles de commerce électronique dès que possible afin de lutter contre les prétendues malversations commerciales des sociétés de commerce électronique.

«Nous regrettons profondément de devoir publier une telle déclaration après avoir attendu environ cinq ans dans l’espoir de toute action substantielle de la part des gouvernements, tant central que des États. Il est très étonnant que les sénateurs américains aient pris connaissance des malversations d’Amazon en Inde, mais jusqu’à présent, aucun département gouvernemental ou ministère (en Inde) n’en a pris note. La communauté commerciale se sent flouée par les sociétés de commerce électronique financées par l’étranger », ont déclaré le président national du CAIT, BCBhartia, et le secrétaire général Praveen Khandelwal dans un communiqué conjoint. Flipkart et Amazon font actuellement face à une enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour avoir prétendument fait la promotion de certains vendeurs sur leur plate-forme et de pratiques anticoncurrentielles, alors même que les deux sociétés ont nié ces allégations.

Le CAIT, qui prétend représenter environ 8 crores de commerçants dans plus de 40 000 associations commerciales en Inde, a déclaré qu’il espère que le Premier ministre Modi remédiera à cette situation « mais malheureusement, le système bureaucratique a fortement déformé sa vision des petites entreprises. Pension aux commerçants, formation d’un Conseil national de bien-être des commerçants, assurance pour les commerçants, TPS simplifiée, régime Mudra et plusieurs autres mesures ont été prises par lui, mais malheureusement, tous ces régimes ont été considérablement déformés et la TPS est devenue l’un des systèmes fiscaux les plus compliqués, », lit-on dans le communiqué du corps des commerçants. L’association avait également récemment demandé une enquête du CBI contre Amazon à la suite d’un article de . sur la façon dont Amazon aurait copié des produits et truqué des résultats de recherche en Inde pour promouvoir ses propres marques.

Le projet de règles sur le commerce électronique, annoncé le 21 juin, avait sollicité les commentaires des parties prenantes jusqu’au 21 juillet de cette année. Cependant, on ne sait pas exactement quand les règles finales seront publiées et mises en œuvre. Selon un rapport de la PTI plus tôt ce mois-ci, le ministre du Commerce Piyush Goyal a déclaré que « les règles de consommation concernant le commerce électronique font l’objet d’une consultation publique. J’accueille chaleureusement les commentaires de diverses parties prenantes, mais je dois protéger les intérêts de tous et équilibrer les intérêts des consommateurs, les intérêts du commerce électronique et les intérêts des détaillants.

