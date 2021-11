Aucune nouvelle du groupe de Néerlandais qui devrait être en quarantaine à Cáceres

18/11/2021 à 20:48 CET

Redaction

Ils sont toujours portés disparus et auraient déjà abandonné Estrémadure et qu’ils l’ont fait en véhicule. C’est la dernière heure de groupe de hollandais qu’il séjournait dans un appartement touristique à Navas del Madroño et dans lequel positif dans covid, ils ont donc dû être mis en quarantaine. Selon les données de SES, cette épidémie implique neuf positifs et six contacts étroits.

Rappelons que la Junta de Extremadura a déjà émis une alerte au Système International de Santé Publique concernant ce groupe de touristes.

Le deuxième vice-président et conseiller de la santé et des services sociaux, José María Vergeles, a souligné ce jeudi qu’avec cette communication « se termine le rôle d’alerte de l’administration régionale, qui se limite désormais à surveiller de près les cas de coronavirus qui pourraient survenir à Navas del Madroño ».

« Nous avons donné le alerte internationale car ce sont des gens qui n’appartiennent pas à l’Espagne, qui ne sont pas citoyens espagnols et qui ont disparu et cela représente un problème de santé publique », a déclaré Vergeles. aéroport qui sait que ces personnes sont positives », a-t-il ajouté.

Prenant en compte que autorités locales indiquent que ces touristes « ils n’avaient pas eu de contact » avec d’autres personnes du village, le conseiller a souligné que le Conseil suit « de près » les cas qui se produisent dans la région, bien que « pour l’instant » il n’y ait pas d’augmentation. « Ceci dans sept jours peut encore poser quelques problèmes, mais pour le moment il ne semble pas qu’il y en ait », a-t-il ajouté.