Aucune nouvelle mise à niveau de Williams pour le reste de la saison 2021, ne défendra la position P8

Williams ne développe plus la FW43B, et le GP des États-Unis consistera donc à maintenir la P8 chez les constructeurs.

L’équipe de Grove a apporté des améliorations notables au cours de la campagne 2021, avec une série productive de cinq courses leur marquant 23 points.

La P2 de George Russell sur la grille et l’arrivée subséquente P2 en Belgique ont été le point culminant de ce sort.

Il est peu probable maintenant que Williams soit défié par derrière chez les constructeurs, puisque l’équipe P9 Alfa Romeo est à 16 points de retard après avoir marqué des points seulement quatre fois cette saison.

Mais conserver la P8 est désormais le seul objectif de Williams, les travaux sur les voitures étant désormais très limités en raison de la nouvelle réglementation 2022.

« Alors que la campagne 2021 entre dans sa phase finale d’événements, nous n’aurons pas de nouvelles améliorations et nous nous concentrons plutôt sur le réglage de la voiture et sur l’exploitation de ce que nous avons pour défendre notre position au championnat », a déclaré Dave Robson, Williams. ‘ responsable de la performance des véhicules en avant-première du Grand Prix des États-Unis.

« Les États-Unis représentent désormais une deuxième course à domicile pour nous, et nous sommes impatients d’accueillir notre famille élargie Williams de Dorilton Capital sur l’un des meilleurs sites de Grand Prix du calendrier. »

La Formule 1 n’a pas visité le Circuit des Amériques en 2020 en raison de la pandémie, alors Russell est ravi d’y retourner cette saison, le décrivant comme une piste pleine de caractère.

« Le Circuit des Amériques est une piste incroyable et le week-end dans son ensemble au Texas est une expérience incroyablement cool », a-t-il déclaré.

« Austin est définitivement l’une de mes villes préférées que nous visitons sur le calendrier, donc je suis vraiment excité de retourner aux États-Unis.

« En tant que circuit, COTA a beaucoup de caractère et est si rapide et fluide mais aussi cahoteux, ce qui ajoute un autre défi. Bref, j’ai vraiment hâte. »

Pour le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, ce sera sa première expérience de la COTA, une piste qu’il a déclaré avoir hâte de visiter toute la saison.

« Je suis super excité de monter sur la piste à Austin. C’est l’une des courses que j’attendais le plus cette année, car je n’y ai pas encore couru », a déclaré le coureur canadien.

« C’est une piste très bien équilibrée ; le premier secteur est très rapide et fluide et semble très amusant, le reste est plus lent et plus technique, donc j’ai hâte de relever ce défi.

« C’est la première fois que je retourne de l’autre côté de l’Atlantique depuis l’année dernière, donc géographiquement, c’est la course la plus proche que j’aie d’une course à domicile en 2021. »