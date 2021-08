Aucune panne dans l’installation reliant Aadhaar avec PAN, EPFO ; tous les services stables : UIDAI

in

“Il n’y a eu aucune panne dans son installation de liaison Aadhaar-PAN/EPFO, qui est une installation basée sur l’authentification”, a-t-il ajouté.

L’Autorité d’identification unique de l’Inde (UIDAI) a déclaré samedi qu’il n’y avait eu aucune panne dans son installation de liaison Aadhaar-PAN/EPFO, qui est basée sur l’authentification, et a affirmé que tous ses services sont « stables ».

Le commentaire est venu au milieu des rapports de pannes du système UIDAI en reliant Aadhaar avec PAN et EPFO. Les rapports ont indiqué que le problème avait laissé les utilisateurs d’Aadhaar dans une embardée, alors même que la date limite de liaison EPF et PAN se profile.

Dans un communiqué publié samedi, l’UIDAI a souligné que tous ses services sont “stables et fonctionnent bien”.

UIDAI a expliqué qu’au cours de la semaine dernière, alors qu’il procédait à une mise à niveau de sécurité essentielle de ses systèmes, certaines interruptions de service intermittentes n’ont été signalées que dans le service d’inscription et de mise à jour mobile de quelques centres d’inscription ou de mise à jour « ce qui est également fonctionne bien maintenant, après la mise à niveau ».

UIDAI a poursuivi en disant que même si le système s’est stabilisé, il le surveille pour s’assurer qu’aucun inconvénient n’est causé aux résidents.

“On peut noter que plus de 51 résidents de lakh ont été inscrits au cours des neuf derniers jours depuis le début du processus de mise à niveau le 20 août 2021, à une moyenne de 5,68 lakh d’inscription par jour”, a déclaré UIDAI.

Alors, a-t-il ajouté, les transactions d’authentification ont eu lieu comme d’habitude avec une moyenne de plus de 5,3 crores d’authentifications par jour.

L’organisme émetteur d’Aadhaar a déclaré que les rapports sur le problème du système UIDAI en reliant Aadhaar avec PAN/EPFO n’étaient « pas exacts ».

