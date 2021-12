Aucune preuve claire pour le moment de la transmissibilité, de l’évasion immunitaire et de la gravité d’Omicron en Inde : INSACOG

« Il n’y a pas suffisamment de données sur la gravité d’Omicron chez les sujets âgés non vaccinés ou partiellement vaccinés », a déclaré l’INSACOG.

Il n’y a pas encore de preuves claires sur la transmissibilité, l’évasion immunitaire ou la gravité d’Omicron en Inde, a déclaré le Consortium indien de génomique du SRAS-CoV-2 (INSACOG) dans son dernier bulletin tout en notant que la variante continue de croître rapidement en tant que variante préoccupante à l’échelle mondiale. .

Le bulletin, daté du 13 décembre et publié lundi, indique que des mesures de santé publique et des enquêtes sont en cours pour examiner la nouvelle variante.

« Pour le moment, il n’y a aucune preuve claire concernant la transmissibilité, l’évasion immunitaire ou la gravité en Inde », a déclaré l’INSACOG.

Il a ajouté que bien que la variante Delta, y compris ses sous-lignées B.1.617.2 (AY) et AY.x, continue d’être la principale variante préoccupante à l’échelle mondiale, Omicron continue de croître rapidement.

« Les cas ont continué d’augmenter en Afrique du Sud, avec une augmentation moindre mais nette des hospitalisations. En attendant le séquençage génomique complet, au Royaume-Uni, l’échec de la cible du gène S a montré une augmentation très rapide des cas probables d’Omicron et cela représenterait un avantage de croissance significatif contre Delta », a déclaré l’INSACOG.

Le consortium a déclaré que même s’il existe certains indicateurs que la maladie peut être plus bénigne avec Omicron, les données sont insuffisantes pour déterminer si cela est dû à des infections antérieures ou à une vaccination.

« Il n’y a pas suffisamment de données sur la gravité d’Omicron chez les sujets âgés non vaccinés ou partiellement vaccinés », a déclaré l’INSACOG.

