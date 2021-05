Aucune preuve de fraude contre Srinivas, Gautam Gambhir, Dilip Pandey, etc., a déclaré la police de Delhi à la Haute Cour

La Direction de la criminalité de la police de Delhi a déposé un rapport de situation devant le tribunal dans lequel elle a déclaré que l’enquête menée jusqu’à présent avait révélé que toutes les personnes avaient aidé les gens.

La police de Delhi, qui a interrogé plusieurs dirigeants, dont le président du Congrès des jeunes Srinivas BV et le député du BJP Gautam Gambhir sur des allégations de marketing noir et de distribution illégale de médicaments Covid-19, a informé la Haute Cour de Delhi dans son rapport préliminaire qu’elle aidait les gens volontairement et sans discrimination. La police avait également interrogé le député de l’AAP Dilip Pandey et le porte-parole du BJP Delhi Harish Khurana.

La Direction de la criminalité de la police de Delhi a déposé un rapport de situation devant le tribunal dans lequel elle a déclaré que l’enquête menée jusqu’à présent avait révélé que toutes les personnes aidaient les gens à obtenir une aide médicale et n’avaient pas facturé d’argent pour l’aide fournie. Il n’y a pas eu de fraude et la distribution s’est faite sans discrimination, a-t-il déclaré.

Un PIL devant le tribunal avait allégué un lien entre mafia médicale et politicien dans la distribution des médicaments nécessaires au COVID-19. Le tribunal avait demandé un rapport de situation à la police sur leur enquête sur les allégations.

La direction de la criminalité a également demandé six semaines pour examiner complètement la question et conclure l’enquête. En plus du rapport de situation préliminaire, la branche de la criminalité a également joint les déclarations de Srinivas, Gambhir, Pandey, le président du Comité du Congrès de Delhi Pradesh Chaudhary Anil Kumar, l’ancien député du Congrès Mukesh Khurana, le vice-président du Congrès de Delhi Ali Mehdi, le chef du Congrès Ashok Baghel et l’ancien député Shahid Siddiqui.

Dans sa déclaration, Srinivas avait déclaré à la police que son équipe mettait les patients en contact avec les ressources appropriées ou leur avait fourni le matériel qu’ils recevaient sous forme de dons. Srinivas a également déclaré à la police qu’il était malheureux qu’à un moment où le gouvernement central a laissé les citoyens se débrouiller seuls, les ressources disponibles soient gaspillées pour harceler les citoyens qui font des œuvres caritatives.

Dans sa déclaration, Gambhir a informé la police que la Fondation Gautam Gambhir avait organisé un camp médical gratuit à Jagriti Enclave du 22 avril au 7 mai pour aider les personnes atteintes de Covid-19. Il a dit que les médicaments prescrits étaient achetés et distribués gratuitement.

