Aucune preuve de fuites du FBI vers Giuliani, les médias dans l’enquête Clinton, l’inspecteur général de la Justice ⋆ .

L’inspecteur général du ministère de la Justice a déclaré qu’il n’avait pas trouvé de preuves que des agents du FBI aient partagé des informations privilégiées sur l’enquête par courrier électronique d’Hillary Clinton avec Rudy Giuliani, un avocat personnel de l’ancien président Trump.

La question de savoir si quelqu’un avait divulgué des informations à Giuliani s’est posée après qu’il a déclaré lors d’une apparition télévisée le 26 octobre 2016, que le candidat à la présidence de l’époque, Trump, avait “de très grosses surprises” à partager dans les prochains jours. Deux jours plus tard, le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a annoncé que l’agence rouvrirait l’enquête sur Clinton en utilisant un serveur de messagerie privé alors qu’il était secrétaire d’État.

L’inspecteur général a cherché à savoir si quelqu’un avait indûment averti Giuliani et a examiné plus largement les contacts entre les responsables du FBI et les journalistes au cours de l’enquête, selon l’Associated Press.

Giuliani a déclaré au bureau de l’IG qu’il n’avait reçu aucune information sur l’enquête Clinton et qu’il était choqué par la réouverture de l’enquête par Comey, essentiellement quelques jours avant le jour des élections entre le candidat démocrate et Trump.

Dans le cadre de l’enquête, le bureau de l’inspecteur général a demandé au FBI de déterminer quels agents, le cas échéant, auraient pu être en contact avec Giuliani. Le FBI a identifié quatre employés, mais chaque employé a déclaré au bureau de surveillance lors des entretiens qu’il n’avait eu aucun contact avec Giuliani, selon le rapport publié jeudi.

Le FBI a déclaré que les quatre employés avaient utilisé leurs appareils du FBI pour appeler des numéros de téléphone associés à Giuliani, mais le bureau de l’inspecteur général a déclaré que les informations étaient soit obsolètes, soit dénuées de sens.

L’inspecteur général a déclaré avoir conclu que les numéros de téléphone utilisés par le FBI étaient ceux de la ligne générale du bureau new-yorkais du cabinet d’avocats où Giuliani avait travaillé et que deux autres lignes téléphoniques étaient destinées à des entreprises « auxquelles Giuliani n’avait pas été affilié. depuis au moins 2007 », rapporte également le service de presse.

