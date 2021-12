Aucune preuve de sacrilège dans le lynchage de Kapurthala, selon le Punjab CM Charanjit Singh Channi

Un homme a été battu à mort dans le village de Nizampur à Kapurthala après qu’il a été allégué qu’il avait tenté de retirer Nishan Sahib du sommet du gurudwara.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver le sacrilège d’un homme qui a été lynché dans un Kapurthala Gurudwara et a ajouté qu’une enquête était en cours sur l’affaire. Il a également déclaré que le FIR enregistré dans l’affaire sera modifié. Le CM a déclaré que la police de l’État enquêtait sur les cas liés aux violences au Temple d’or et à Kapurthala.

Un homme a été battu à mort dans le village de Nizampur à Kapurthala après qu’il a été allégué qu’il avait tenté de retirer Nishan Sahib du sommet du gurudwara. Cependant, la police a confirmé plus tard qu’aucun sacrilège n’avait eu lieu et l’homme a été lynché alors qu’il tentait de voler. Divers articles de presse ont également affirmé que l’homme était mentalement instable.

« Il a été révélé dans l’autopsie qu’il a été attaqué avec une arme tranchante entraînant de multiples blessures… Nous avons prélevé des échantillons d’ADN pour l’identification du corps », a déclaré le Dr Narinder Singh qui a participé à l’autopsie du corps. Le rapport d’autopsie a révélé que plus de 30 coupures tranchantes ont été trouvées sur le corps de l’homme.

Lors de la conférence de presse, CM Channi a déclaré que le gouvernement de l’État avait décidé d’annuler la dette jusqu’à Rs 2 lakh pour les agriculteurs qui ont des terres jusqu’à 5 acres et que la décision sera mise en œuvre dans 10 jours. « Nous avons également annulé la dette des travailleurs sans terre ; la décision de former une commission pour la catégorie générale a été adoptée », a déclaré Channi.

Parlant de l’explosion du tribunal de district de Ludhiana, CM Channi a déclaré que le gouvernement de l’État avait ouvert une enquête contre une mafia de la drogue et que son cas avait été inscrit au tribunal de Mohali lorsque l’explosion s’est produite. « Je pense qu’il peut y avoir un lien entre eux. Cela fait l’objet d’une enquête », a-t-il déclaré.

Il a également critiqué le chef du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, pour l’incapacité de ce dernier à prendre position sur la question de la drogue. « AAP dit que je fais du drame. Arvind Kejriwal a donné « Mafinama » au tribunal et a dit pardon à Bikram Singh Majithia et s’est enfui. C’est un fuyard. Ses 10 députés l’ont également quitté car il ne pouvait pas prendre position sur ce problème de drogue », a déclaré Channi.

