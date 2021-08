Aucune proposition de Cairn pour régler le différend fiscal : gouvernement

in

Au lieu de se réchauffer à la proposition du gouvernement, Cairn semble suivre son plan déclaré de récupérer 1,7 milliard de dollars de cotisations à New Delhi en attachant divers actifs indiens à l’étranger, notamment des biens immobiliers et des avions d’Air India.

Malgré l’offre du gouvernement de régler le différend fiscal avec Cairn Energy dans le cadre du programme Vivad Se Vishwas (VSV), la société basée au Royaume-Uni semble être restée à l’écart d’une telle solution à l’amiable à la question controversée.

“Aucune proposition formelle de solution dans le cadre juridique du pays n’a été reçue à cet égard”, a déclaré lundi le ministre d’Etat aux Finances Pankaj Chaudhary à la Lok Sabha dans une réponse écrite.

Se référant aux réunions des responsables du ministère des Finances et du PDG de Cairn Energy, Simon Thomson et son équipe en février pour un règlement à l’amiable du différend, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait précédemment déclaré : « Je veux voir comment nous pouvons au mieux résoudre le problème ».

Même si le gouvernement a contesté une sentence arbitrale internationale en faveur de Cairn, il a également exhorté le cabinet à régler le différend en utilisant le VSV ; dans le cadre de ce régime, l’entreprise devra payer environ la moitié du montant dû sans intérêts et pénalités dans les cas où le service des impôts a perdu une affaire devant un tribunal et a déposé un recours, comme le premier.

Quelques semaines après que Cairn a obtenu une ordonnance du tribunal français pour saisir environ 20 propriétés du gouvernement indien d’une valeur de 177 crores à Paris, le gouvernement a confirmé le développement la semaine dernière et a déclaré qu’il avait fait appel à un cabinet d’avocats international pour gérer les procédures d’exécution.

Les biens en question sont principalement constitués d’appartements utilisés par l’établissement gouvernemental indien en France. Cela fait suite à une sentence arbitrale internationale de décembre 2020 annulant le prélèvement des taxes rétroactives de Delhi.

Cependant, Cairn a déclaré publiquement qu’il gardait les options ouvertes pour un règlement conciliant du différend fiscal avec le gouvernement indien. Qualifiant l’épisode français d'”étape préparatoire nécessaire” à la prise de possession des propriétés, un porte-parole de la société a récemment déclaré que la société préférait toujours parvenir à un “règlement à l’amiable” avec New Delhi pour clore l’affaire.

Si la société parvient à saisir les propriétés du centre de Paris, ce sera la première demande de gel des avoirs à réussir parmi les nombreuses déposées par Cairn dans différents pays pour faire appliquer la sentence arbitrale.

Avant même que la sentence arbitrale ne soit prononcée, l’Inde avait saisi et vendu des actions de Cairn dans son ancienne unité indienne, confisqué les dividendes dus et retenu les remboursements d’impôts (totalisant 7 600 crores de roupies) pour récupérer les impôts qu’elle estimait être dus.

La loi de 2012 de Delhi s’autorisant à faire des demandes fiscales concernant les transactions transfrontalières depuis 1962, citant des “actifs indiens sous-jacents”, a été exposée comme une mésaventure pour la deuxième fois en un peu plus de trois mois, le 24 décembre 2020.

Ce jour-là, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye a non seulement invalidé la réclamation fiscale de l’Inde de 2,74 milliards de dollars en 2015 sur Cairn Energy Plc, mais a également ordonné au gouvernement indien de restituer jusqu’à 1,4 milliard de dollars en fonds retenus, intérêts et frais, au solidifier.

Le gouvernement a bien entendu déposé une requête devant le tribunal de La Haye le 22 mars 2021, demandant l’annulation de la sentence arbitrale qui a favorisé Cairn. Cependant, étant donné que le tribunal a affirmé sa compétence sur l’affaire Cairn malgré l’existence du traité d’investissement bilatéral Inde-Royaume-Uni, les chances d’une annulation de l’ordonnance lors d’un réexamen sont faibles. Pratiquement, une annulation n’est possible que si la mauvaise foi dans la sentence est établie.

Le différend fiscal de Cairn est survenu en 2006-07, dans le cadre d’un réaménagement interne par l’intermédiaire d’une entreprise du paradis fiscal européen de Jersey, Cairn UK a transféré des actions de Cairn India Holdings à Cairn India. Plus tard, l’Inde a rétrospectivement soulevé une demande d’impôt sur les plus-values ​​sur Cairn UK.

