Aucune proposition de programme PLI dédié aux MPME en cours d’examen à ce jour : le ministre des MPME, Narayan Rane

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le secteur des MPME touché par Covid pourrait rester dépourvu d’un programme d’incitation lié à la production (PLI) dédié, car le gouvernement n’envisage pas la même chose, du moins pour l’instant. Même si plusieurs associations ou organismes industriels et commerciaux ont plaidé en faveur d’un programme PLI dédié aux MPME, « En ce qui concerne NITI Aayog, pour le moment, aucune proposition n’est en cours d’examen pour un programme PLI dédié au secteur des MPME », MSME a déclaré le ministre Narayan Rane. La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, dans son discours sur le budget de l’Union 2021-22, avait annoncé une dépense de 1,97 crore de lakh Rs pour les programmes PLI pour 13 secteurs afin de stimuler la fabrication et de générer des opportunités d’emploi. Cela signifiait que la production minimale en Inde à la suite du programme PLI devait dépasser 500 milliards de dollars en cinq ans.

Rane, qui répondait à une question au Rajya Sabha lundi, a également été interrogé sur la question de savoir si NITI Aayog envisageait de diviser le programme PLI en deux parties – un programme plus large pour les grandes entreprises avec des objectifs plus élevés et un autre pour les plus petites et aussi si le NITI Aayog avait recommandé de l’étendre (programme) à tous les secteurs aux industries de taille moyenne pour l’autosuffisance et l’augmentation de la fabrication nationale. Auparavant, en dehors de l’IIA, des organismes industriels, notamment l’Association des industries électroniques de l’Inde, le Conseil de promotion des exportations d’ingénierie et d’autres, avaient également exhorté le gouvernement à mettre en place un programme PLI, en particulier pour les MPME. Plus tôt cette année, un rapport des médias avait affirmé que NITI Aayog travaillait sur un programme PLI dédié aux MPME.

«Nous avions également demandé une PLI dédiée aux MPME, car le secteur des MPME est réparti dans toutes les industries. Le programme aurait pu bénéficier d’une production beaucoup plus importante et de nouveaux emplois dans les MPME, ainsi que d’une augmentation des exportations, car le secteur cherchait à se redresser malgré des ressources limitées. Si le programme PLI dédié n’est pas lancé à l’avance, il y aurait un énorme découragement parmi les MPME. Si seulement quelques secteurs étaient soutenus dans le cadre du PLI, la vision d’autosuffisance du gouvernement serait difficile à réaliser », a déclaré Pankaj Kumar, président de l’Association des industries indiennes (IIA) à Financial Express Online.

Les neuf secteurs pour lesquels le programme a déjà été approuvé comprenaient les produits électroniques ou technologiques (dépenses de 5 000 crores de Rs pendant 5 ans), les médicaments (15 000 crores de Rs), les produits de télécommunications et de réseau (12 195 crores de Rs), les produits alimentaires (10 900 crores de Rs) , modules solaires photovoltaïques à haute efficacité (Rs 4 500 crore), etc. Les quatre autres secteurs sous PLI en attente d’approbation du Cabinet étaient les automobiles et les composants automobiles, les batteries de cellules chimiques avancées (ACC), les textiles et l’acier spécial.

Le programme PLI offre des incitations aux entreprises pour améliorer leur fabrication nationale, en plus de se concentrer sur la réduction des factures d’importation et l’amélioration de la compétitivité des coûts des produits locaux. Le programme PLI offre des incitations sur les ventes supplémentaires de produits fabriqués en Inde. Les trois premiers régimes PLI ont été approuvés en mars de l’année dernière, suivis de 10 nouveaux régimes qui ont été notifiés en novembre, dont six ont été approuvés plus tard. Le schéma pour les secteurs respectifs doit être mis en œuvre par les ministères et départements concernés.

