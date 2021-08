Aucune raison de s’opposer à l’adoption de Bitcoin ⋆ Crypto new media

La décision d’El Salvador d’adopter le BTC comme monnaie légale a secoué les cages en Amérique centrale et du Sud. Le président argentin a été le dernier à manifester son soutien dans une certaine mesure dans une récente interview.

S’adressant au média local Caja Negra, Alberto Fernandez a abordé le sujet de la numérisation et la position du pays à ce sujet. Plus précisément, il a reçu une question de savoir si l’Argentine envisagerait de lancer sa propre monnaie numérique de banque centrale ou peut-être même d’adopter Bitcoin comme monnaie légale.

« Je ne veux pas aller trop loin sur un membre… mais il n’y a aucune raison de dire ‘non’. C’est peut-être une bonne voie à suivre.

Il a ajouté que l’avantage le plus important d’opter pour la voie BTC est que “l’effet inflationniste est largement annulé” en raison de l’offre maximale de 21 millions de pièces de l’actif jamais existante. C’est ce problème particulier avec lequel l’Argentine se débat depuis des années. Rien qu’en juin 2021, les prix à la consommation ont augmenté de plus de 3 %. Ainsi, les analystes ont conclu que le taux d’inflation sur 12 mois a dépassé les 50 %. À une échelle plus macro, le peso argentin a perdu environ 85 % de sa valeur par rapport au dollar américain au cours des cinq dernières années. Néanmoins, le président du pays a admis qu’il avait ses propres préoccupations lorsqu’il s’agissait de considérer la principale crypto-monnaie comme une couverture contre l’inflation.

« C’est un débat mondial, et je dois avouer que c’est un sujet [that should be approached with] avertir. Dans mon cas, il y a de la prudence en raison de son caractère inconnu et parce qu’il est difficile de comprendre comment cette fortune se matérialise.

Il a ajouté que de nombreuses personnes ont des inquiétudes similaires, c’est pourquoi BTC n’a pas encore atteint un niveau grand public. Cependant, “c’est quelque chose à considérer”. En juin de cette année, El Salvador est devenu le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale. Depuis lors, plusieurs autres nations ont tâté de l’idée, mais n’ont pas encore pris d’actions concrètes.

