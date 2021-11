Andrew Shovlin a révélé que la fiabilité n’était pas un facteur dans le choix de Mercedes de prendre un nouveau moteur pour Lewis Hamilton au Brésil ce week-end.

Le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes a expliqué les raisons pour lesquelles ils ont choisi d’installer un nouveau moteur à combustion interne dans le groupe motopropulseur de Hamilton à Interlagos, ce qui a déclenché une pénalité de cinq places sur la grille.

Il devait cela à l’opportunité que les qualifications au sprint offriraient pour atténuer les pertes si Hamilton s’était qualifié en bas de l’ordre, bien qu’il ait déjà été relégué au fond du peloton après avoir été disqualifié de la séance de vendredi après que l’équipe ait enfreint les règles entourant le système DRS de la voiture.

Cependant, prendre un nouvel ICE offrirait également au pilote Mercedes l’avantage d’avoir un moteur plus frais, avec plus de puissance, sous lui pour les courses restantes, ce que Shovlin et le personnel de l’équipe ont choisi de faire, et ont déclaré que les problèmes de fiabilité d’autres équipes ont été s’inquiéter n’étaient pas présents dans leur esprit.

« Il n’y avait aucune raison technique de changer, car nous ne pensions pas que nous risquions d’échouer, et je ne pense pas que nous risquions d’échouer [in future]», a déclaré Shovlin au podcast F1 Nation.

« Bien que ces unités de puissance fonctionnent très fort et que vous ne puissiez jamais tenir la fiabilité pour acquise, il y a un attrait à prendre une pénalité lors de la course de sprint.

« Si vous pouvez gagner le samedi, vous pouvez marquer plus de points et réduire le déficit. C’est aussi une piste sur laquelle nous espérions pouvoir dépasser et reprendre des positions – et nous l’avons prouvé ces deux derniers jours.

« Et aussi, vous voulez mettre ces choses dans la piscine parce que, au moment où vous arriverez à Abu Dhabi, vous n’allez pas en tirer l’avantage pour plus d’une seule course.

« Donc, il y a plusieurs raisons et ce n’est jamais noir et blanc, parce que vous ne savez pas comment le week-end va se dérouler. Mais à la réflexion, je pense que nous avons choisi un bon circuit pour le faire.

Le septuple champion du monde a déclaré après la course que sa performance du week-end était l’une des meilleures, sinon la meilleure, de sa carrière à ce jour, après avoir effectivement gagné 24 places pour remporter la victoire à Interlagos au cours du sprint. et grand prix.

En conséquence, Hamilton a réduit l’écart avec Verstappen à 14 points dans leur combat pour le championnat du monde avec seulement trois courses à disputer, et le dernier triple titre se terminera par une première visite au Qatar ce week-end.