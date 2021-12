Aucune recommandation du Conseil de la TPS visant à soumettre les produits pétroliers à un nouveau régime fiscal

Il a déclaré que le gouvernement surveillait de près les facteurs affectant les prix internationaux du carburant et intervenait en calibrant les taux de droits d’accise sur ces produits au fur et à mesure des besoins.

Le Conseil de la TPS n’a pas recommandé de soumettre les produits pétroliers au régime fiscal réformé alors même que certaines représentations ont été faites auprès du gouvernement pour inclure l’essence et le diesel dans la TPS, a été informé le Parlement mardi.

Les droits d’accise sur les produits pétroliers sont calibrés de temps à autre pour générer des ressources pour les infrastructures et d’autres dépenses de développement, a déclaré le ministre d’État aux Finances Pankaj Chaudhary dans une réponse écrite à la Rajya Sabha.

La modification des droits prend en compte des facteurs pertinents tels que les prix internationaux des produits, le taux de change, la structure fiscale, l’inflation et compte tenu de la situation fiscale actuelle, a déclaré le ministre.

« Certaines représentations ont été reçues pour soumettre l’essence et le diesel à la TPS (taxe sur les produits et services). L’article 279 A (5) de la Constitution prévoit que le Conseil de la taxe sur les produits et services recommandera la date à laquelle la taxe sur les produits et services sera prélevée sur le pétrole brut, le diesel à grande vitesse, l’essence à moteur (communément appelée essence), le gaz naturel et carburant pour turbines d’aviation (ATF) », a déclaré le ministre Citant la loi sur la CGST, le ministre a déclaré que l’inclusion de ces produits dans la TPS nécessitera une recommandation du Conseil de la TPS. « Jusqu’à présent, le Conseil de la TPS, dans lequel les États sont également représentés, n’a fait aucune recommandation pour l’inclusion de ces produits dans la TPS », a déclaré Chaudhary.

Il a déclaré que le gouvernement surveillait de près les facteurs affectant les prix internationaux du carburant et intervenait en calibrant les taux de droits d’accise sur ces produits au fur et à mesure des besoins.

« Le gouvernement a, avec effet au 4 novembre 2021, réduit les droits d’accise centraux (y compris les suppressions) sur l’essence de 5 Rs par litre et sur le diesel de 10 Rs par litre pour soulager les consommateurs », a-t-il ajouté.

