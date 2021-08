Aucune résolution en vue pour sept unités stressées d’une capacité de 7 410 MW: ministère de l’électricité de l’Union

in

Les mesures prises par le gouvernement et les prêteurs pour faire face au stress dans le secteur de la production d’électricité ont aidé jusqu’à 16 projets à base de charbon d’une capacité combinée de 19 240 MW à être soit complètement récupérés, soit presque résolus, a déclaré le ministère.

Sur les 34 projets d’électricité à base de charbon totalisant 40 130 mégawatts (MW), qui ont été considérés comme « stressés » par le gouvernement en mars 2017, la résolution de sept centrales de 7 410 MW est peu susceptible d’être réalisée, le ministère de l’Énergie de l’Union a récemment informé un commission parlementaire. Seulement 135 MW de la capacité non récupérable ont été mis en service, et les projets restants en sont à leurs premiers stades de développement, seuls des terrains étant achetés pour certaines des unités.

Les mesures prises par le gouvernement et les prêteurs pour faire face au stress dans le secteur de la production d’électricité ont aidé jusqu’à 16 projets à base de charbon d’une capacité combinée de 19 240 MW à être soit complètement récupérés, soit presque résolus, a déclaré le ministère. Onze autres projets, d’une capacité de 13 480 MW, devraient trouver une résolution dans ou en dehors du cadre NCLT. L’encours cumulé de la dette des projets qui n’ont pas encore été résolus est évalué à 1 04 408 crores de Rs, dont les sept projets irrécupérables ont une dette en cours de 27 868 crores de Rs.

Sur ces sept usines, six projets sont au tout début de leur construction et sont actuellement totalement bloqués. Celles-ci « ont soit été condamnées à être liquidées, soit sont en voie de liquidation », a indiqué le gouvernement à la commission parlementaire. Cinq de ces projets n’ont aucun accord d’approvisionnement en combustible, tandis que deux centrales (1 050 MW KVK Nilanchal et 1 320 MW Lanco Babandh) ont des accords avec Coal India pour une partie de leurs capacités totales. Trois unités (1 200 MW Essar Power Jharkhand, 1 050 Monnet Power Odisha et KVK Nilanchal) ont conclu des contrats de fourniture d’électricité pour une fraction seulement de leurs capacités respectives.

Le manque d’approvisionnement en carburant adéquat et la pénurie d’accords d’achat d’électricité (PPA) ont été identifiés comme les principales raisons de stress dans le secteur. Un certain nombre d’usines ont été planifiées sans AAE, gardant les taux lucratifs de la puissance marchande à l’époque. Cependant, la demande d’électricité n’a pas augmenté comme prévu, ce qui a entraîné une demande d’électricité moindre que prévu des échanges. Pour faire face au stress dans le secteur, le gouvernement, en mars 2019, avait approuvé certaines recommandations d’un comité habilité de haut niveau, concernant principalement les questions d’approvisionnement en charbon, la discipline des paiements et le caractère sacré des accords contractuels.

Le programme Shakti, conçu par le gouvernement pour fournir des liaisons au charbon aux centrales en difficulté, a contribué au redressement de sept projets d’une capacité d’environ 6 000 MW. Afin de résoudre le problème du manque de PPA, le ministère de l’Énergie avait notifié un programme d’achat d’électricité à partir de projets commandés ayant une capacité non liée.

Près de 2 000 MW de capacité ont déjà été allégés du régime. Les négociations en dehors du cadre du Code de l’insolvabilité et de la faillite, rendues possibles par un verdict favorable de la Cour suprême en avril 2019 qui a déclaré « ultra vires » le décret de la Reserve Bank of India du 12 février 2018 sur les délais obligatoires du code de l’insolvabilité et de la faillite, ont également contribué à la résolution de certains unités.

