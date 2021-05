«Aucune section 8 acceptée»: le dernier moyen (principalement) légal que les propriétaires peuvent discriminer

“Aucune section 8 acceptée.”

C’est un refrain familier aux locataires à faible revenu à la recherche d’un logement. La phrase de quatre mots signale l’une des dernières formes (principalement) légales de discrimination manifeste en matière de logement. Communément appelés «discrimination à la source de revenu», les propriétaires de tout le pays refusent souvent d’accepter les locataires qui tentent de payer un loyer avec l’aide du programme de bons de logement de la section 8 du gouvernement fédéral.

Maintenant, la gouverneure de l’Iowa Kim Reynolds (à droite) a mis les quelque 40000 destinataires de la section 8 de son État en danger d’obtenir ces notifications en signant une nouvelle loi qui garantit que les villes et les comtés ne peuvent plus protéger leurs résidents contre cette forme subtile de discrimination.

La section 8 du logement est le plus important programme d’aide au logement pour les personnes à faible revenu du gouvernement. Selon le Centre sur le budget et les priorités politiques, 5,2 millions de personnes dans tout le pays reçoivent des bons du programme qui couvrent une partie de leur loyer. Le programme est sous-financé de manière chronique, de sorte que seul 1 ménage sur 5 éligible à recevoir une aide le fait réellement, a constaté l’Urban Institute.

Pour les quelques chanceux qui font la coupe, ce n’est pas un aller simple pour une maison. Les bénéficiaires doivent aller chercher un endroit qui répond aux exigences du programme, et c’est à ce moment-là que la discrimination fondée sur la source de revenu entre en vigueur.

Selon le Conseil national du logement multifamilial, ce type de discrimination en matière de logement reste légal dans la majorité du pays, bien que certains États et localités aient commencé à le combattre. Vendredi, Reynolds et la législature de l’Iowa contrôlée par les républicains ont adopté un projet de loi qui obligera l’État à rejoindre le Texas et l’Indiana pour empêcher les localités de promulguer des lois qui empêchent les propriétaires de discriminer les locataires de l’article 8. Ainsi, non seulement l’État refusera de protéger les locataires à très faible revenu de ce type de discrimination, mais il ne laissera pas non plus les localités adopter des protections.

Selon le registre Des Moines, trois villes – Des Moines, Iowa City et Marion – ont actuellement des lois anti-discrimination à la source de revenu en vigueur, et ces villes ont jusqu’en 2023 pour s’adapter à la nouvelle loi.

Conseil national du logement multifamilial

Cela fait partie d’une tendance des États républicains à empêcher les lois adoptées par leurs villes plus libérales d’être promulguées ou appliquées. Dans le Tennessee, les législateurs ont interdit aux localités de promulguer certaines réformes du logement, une loi largement considérée comme visant les lois plus libérales de Nashville. Au Montana, les législateurs tentent de faire de même pour invalider les lois de la ville de Billings. Et dans l’Indiana, certains législateurs ont mené une bataille prolongée contre le transport en commun rapide par bus à Indianapolis.

Le déménagement de l’Iowa rendra probablement encore plus difficile pour les bénéficiaires de l’article 8 de trouver un logement, et cela pourrait ouvrir la porte à la discrimination fondée sur la race, le handicap et le statut familial.

Les bons de la section 8 sont efficaces – si les locataires peuvent trouver des endroits pour les utiliser

Il existe de nombreuses preuves que les bons de la section 8 réduisent le sans-abrisme et atténuent la pauvreté.

Dans son reportage pour Vox, Stephanie Wykstra a mis en évidence des études montrant que «les bons de logement aident à prévenir l’itinérance et à améliorer la santé et les résultats économiques à long terme des enfants de familles à faible revenu». Et Dylan Matthews de Vox a couvert une étude fascinante qui a montré comment (avec de l’aide) certains bénéficiaires de bons de logement ont pu trouver un logement dans des quartiers à fort potentiel, où les enfants ont de bien meilleures chances d’un avenir prospère.

Hendren estime que l’avantage à vie pour un nouveau-né de déménager d’un quartier à faibles possibilités à un quartier à fort potentiel est d’environ 210 000 $ de revenu supplémentaire, soit une augmentation de 8,1% des revenus à vie.

Centre sur les priorités budgétaires et politiques

En 2018, l’Urban Institute a mené une étude pilote avec le ministère du Logement et du Développement urbain sur l’étendue de la discrimination à la source de revenu, et a constaté que «les propriétaires refusent souvent de louer aux détenteurs de bons de choix de logement (HCV)». Les taux de refus variaient énormément dans les villes étudiées: Fort Worth, Texas (78 pour cent); Los Angeles (76 pour cent); Newark, New Jersey (31 pour cent); Philadelphie (67 pour cent); et Washington, DC (15 pour cent). Fait important, les chercheurs ont également découvert que les propriétaires étaient les plus susceptibles de faire de la discrimination dans les zones plus riches, ce qui a pour effet de concentrer la pauvreté et de forcer les bénéficiaires de bons à vivre dans des quartiers moins attrayants avec de pires résultats pour les enfants.

Des cinq villes qu’ils ont étudiées, Newark, Washington et Philadelphie avaient toutes des lois sur la discrimination à la source du revenu.

Mais les lois sur la discrimination à la source du revenu ne sont aussi bonnes que leur application. Même à Washington, où les chercheurs ont constaté le moins de discrimination, l’Equal Rights Center a tout de même trouvé 130 publicités indiquant «aucun bon accepté» ou «aucune section 8» (écrivant essentiellement «nous commettons des crimes ici»), indiquant que certains propriétaires ne sont pas au courant de la loi ou sont convaincus qu’ils s’en sortiront en la violant.

La constitutionnalité trouble de la discrimination fondée sur la source de revenu

À première vue, la discrimination fondée sur la source de revenu n’est pas explicitement interdite par la loi sur le logement équitable, qui désigne la race, la couleur, l’origine nationale, le sexe, la religion, le handicap et le statut familial comme des groupes protégés. Cependant, certains avocats du logement équitable soutiennent que la discrimination à l’égard des bénéficiaires de bons a un impact disparate sur les groupes protégés qui composent de manière disproportionnée le programme, tels que les familles avec enfants, les Noirs américains et les personnes handicapées – rendant ainsi la discrimination fondée sur la source de revenu inconstitutionnelle.

En mars 2020, la Cour suprême a refusé d’examiner une affaire qui aurait obligé les propriétaires à accepter les bons de l’article 8. Le plaignant, une organisation à but non lucratif pour le logement équitable au Texas, a poursuivi quatre entités au motif que leur refus d’accepter ces bons a causé un préjudice disproportionné aux futurs locataires noirs.

Martha Galvez, l’une des auteurs de l’étude de l’Urban Institute, a expliqué pourquoi les propriétaires font de la discrimination: «Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les propriétaires ne veulent pas accepter les bons. Certains ont à voir avec les stéréotypes sur les familles qui ont des bons et certaines parties ont à voir avec les expériences des propriétaires avec les autorités chargées du logement et avec le gouvernement en tant que partenaire de votre bail.

Il est prouvé que les propriétaires ont des raisons valables (non discriminatoires) de ne pas vouloir participer au logement de la section 8 – travailler avec le gouvernement pour s’assurer que votre propriété répond aux exigences peut être onéreux et frustrant. Les propriétaires peuvent avoir des difficultés à faire payer les loyers à temps par l’autorité locale du logement public et souvent les inspections des logements peuvent être un processus inefficace et ardu.

C’est l’argument que les propriétaires de l’Iowa ont utilisé pour obtenir du soutien. Selon le Iowa Capital Dispatch, le représentant de l’État David Deyoe, le responsable du projet de loi Reynolds vient de signer, a déclaré: «Nous avons des propriétaires qui préfèrent tout simplement ne pas avoir à s’impliquer dans la paperasserie supplémentaire, les inspections ou les modifications de leur appartements ou quoi que ce soit d’autre à cause de (l’acceptation des bons fédéraux). »

Mais il y a aussi des preuves anecdotiques que les propriétaires peuvent utiliser la discrimination à la source du revenu comme couverture pour d’autres formes illégales de discrimination.

Sharita, une récipiendaire du bon de la section 8 qui vit à Memphis, Tennessee, avec ses six enfants, m’a dit plus tôt cette année qu’elle avait été fréquemment victime de discrimination. Les propriétaires et les gestionnaires immobiliers lui ont dit «d’arrêter d’avoir des enfants», ont fait des commentaires racistes comme «J’espère que ton bébé n’est pas un voyou» et ont insinué qu’elle pourrait être liée à un gang. Elle dit également que les règles de la régie du logement public étaient déroutantes et difficiles à respecter, à l’intérieur de la courte fenêtre qui lui a été donnée pour trouver un logement avant l’expiration du bon.

«Il semble juste qu’il y ait de la discrimination contre l’article 8. Cela fait mal. Je n’ai pas pu dormir. Je ne pouvais pas manger, je pleurais tous les jours et j’appelais, appelais, appelais constamment, et c’était si difficile », a déclaré Sharita. «J’avais l’impression de devoir m’installer parce que je n’avais aucune option. Et la section 8 [public housing authority] ne m’a pas aidé du tout.