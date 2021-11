Aucune simulation Mercedes n’explique la domination de Lewis Hamilton au Qatar

Mercedes est un peu perdu pour expliquer pourquoi et comment Lewis Hamilton a été si dominant au Grand Prix du Qatar.

Le septuple champion du monde était un combattant notable après les deux premières séances d’essais sur le circuit international de Losail, mais il a pris vie au moment le plus important, convertissant une pole position dominante en une victoire de course encore plus dominante.

Hamilton a décroché sa 102e pole position avec une marge confortable de 0,455 seconde et a remporté sa 102e victoire en carrière en terminant 25 secondes devant son rival pour le titre Max Verstappen à la deuxième place.

Hamilton a maintenant remporté des courses consécutives pour la première fois depuis Portimao et Barcelone – les troisième et quatrième manches – mais le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a révélé que rien dans les données de simulation de l’équipe ne suggérait que Hamilton serait aussi dominant à Doha.

Avec sa 102e victoire en carrière, Lewis Hamilton a désormais remporté plus de courses que tout autre pays de l’histoire de la #F1, à l’exception de la Grande-Bretagne (306) et de l’Allemagne (179). pic.twitter.com/mLcl8ZaLB9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 novembre 2021

« Nous pensions que nous serions bons ici, mais c’était la piste des trois qui restait qui nous préoccupait peut-être le plus », a déclaré Shovlin, cité par The Race.

« À partir de samedi matin, il semblait que Lewis avait tout sous contrôle.

« Il est très difficile de prédire que la marge sera d’un dixième ou de deux dixièmes, ce qui est quand même une assez belle marge.

«Nous n’avons jamais pensé que ce serait le montant, mais tout est arrivé lors de cette dernière manche. Le virage 1 était bon et il a dit qu’à partir de là, il s’écoulait en quelque sorte.

«Mais il est vraiment dans la zone en ce moment. On peut faire toutes nos simulations mais rien n’explique pourquoi il était si loin devant Max.

« Fondamentalement, il ne lui reste plus qu’à creuser profondément et à faire ce qui doit être fait. »

La confiance de Shovlin dans le pilote et la voiture s’étend également aux deux dernières courses de la saison où Mercedes tentera désespérément de conserver les deux titres de champion du monde pour une huitième année consécutive.

Il a ajouté : « Ça va être serré, mais nous avons une voiture qui est capable de faire le travail et cela nous encourage énormément.

« Nous devrons probablement gagner les deux courses, mais nous avons de bonnes raisons de penser que notre solide forme à partir d’ici peut se poursuivre dans les deux prochaines.

« C’est une grosse poussée vers l’arrivée à partir d’ici, mais nous sommes impatients de nous battre et avons hâte de nous remettre sur les rails en Arabie saoudite. »