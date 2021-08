Audacieuse et très belle, Kendall Jenner pose en exhibant son ventre | INSTAGRAM

Ce n’est un secret pour personne que Kendall Jenner est l’un des modèles les plus en vogue influent Génération Z, le top model a réussi à conquérir ses millions d’abonnés Instagram avec son style décontracté et décontracté qui a fait d’elle une inspiration tout au long de sa carrière, où nous l’avons vue poser avec diverses pièces, certaines tendance et d’autres bas de garde-robe. , signé par des marques telles que Mango, House of Sunny ou The Row, entre autres.

Cette même semaine, la jeune fille de 25 ans a été vue par Les anges avec un style très simple, mais avec une pièce qui rassemble toutes les tendances et qui a déjà attiré tous les regards. Kendall est apparue en posant dans des slips, des bas résille et une veste noire surdimensionnée, avec laquelle elle a l’air totalement phénoménale, définissant toutes les tendances du moment.

Nous savons qu’en termes de style et modes fou, le plus grand des les Jenner est totalement emblématique, sortant publiquement dans des tenues originales et des vêtements qui ne sont pas très courants chez les célébrités, mais allez, allons Kendall cela ne vous pose aucun problème.

Tout comme il y a quelques jours, quand on l’a vue se balader vêtue d’un haut très court qui se démarque par son imprimé psychédélique qui a marqué de nombreux vêtements des années 70 et qu’il y a quelques mois elle a aussi conquis sa petite soeur Kylie, une pièce d’inspiration hippie Il intègre également un licou avec lequel il parvient à embellir la zone des épaules.

Dans cette pièce de divertissement, elle a associé ce haut qui révèle son ventre tonique à un jean droit noir, des sandales très minimalistes de la collection GIA x Pernille Teisbaek et un sac Chloé avec une poignée vert citron saisissante et des détails dorés, un look vraiment simple et décontracté qui choisit de ne pas surcharger de bijoux.

On sait bien qu’elle est l’une des figures les plus influentes du monde du mannequinat ; Pourtant, l’influenceuse est dans l’œil du cyclone après avoir été poursuivie pour 1,8 million de dollars par la luxueuse marque italienne “Liu Jo” qui l’accuse d’avoir violé les termes d’un contrat de mannequinat.

Après la publication de l’information, le représentant de l’Américain a précisé que la plainte n’avait aucun argument, donc au centre du litige se trouve une séance photo de mode qui a été retardée en raison de l’urgence sanitaire actuelle, de même, la marque italienne contemporaine susmentionnée a allégué que Jenner a rejeté les propositions de reprogrammation, selon une action en justice déposée par elle, devant le tribunal de district des États-Unis à Manhattan lundi soir.

Le mannequin a “en permanence proposé à Liu Jo des dates et des lieux alternatifs pour remplir un accord qu’elle a été forcée de retarder en raison de l’urgence sanitaire mondiale”, a déclaré l’agent de Jenner dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Par conséquent, “Liu Jo” réclame au moins 1,8 million de dollars de dommages et intérêts, selon le procès. Liu Jo, qui selon le procès a déjà payé à Kendall Jenner 1,35 million de dollars pour des services couverts par le contrat de 2019, a déclaré que le mannequin n’avait participé qu’à la première des deux séances photo prévues et n’avait obtenu aucune réponse après avoir essayé de reprogrammer la deuxième plusieurs fois.

En outre, la luxueuse maison de couture a déclaré avoir appris que Jenner participait à une séance photo pour une autre marque et lui a proposé de partager le coût de son vol privé, mais la proposition a été rejetée.