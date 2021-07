Audacity n’est plus ce qu’elle était et ses nouvelles politiques de confidentialité obligent le logiciel à collecter les données des utilisateurs | La technologie

in

Le programme d’édition audio par excellence a changé de mains il y a quelques mois et a depuis modifié ses politiques de confidentialité pour commencer à collecter des données.

Audacity est venu au monde pour offrir une solution en matière d’édition audio sans avoir besoin de passerelles de paiement. Ce programme mythique mettait sur la table un certain nombre d’options respectables et permettait une maîtrise à un niveau avancé. Étant open-source et gratuit, n’importe quel utilisateur pouvait y accéder, ses possibilités étaient illimitées.

Tout fonctionnait relativement bien jusqu’à ce qu’il soit racheté par une société appelée Muse Group., Cette acquisition n’a pas plu à beaucoup d’utilisateurs et depuis lors la vision du programme a tellement changé qu’il donne le sentiment d’être un programme qui espionne ses utilisateurs.

Ce sentiment a été généré parce que, bien que l’application soit open-source, Muse Group a apporté de petits et légers changements à la politique de confidentialité. Ces modifications se sont concentrées sur la collecte de données, quelque chose que les utilisateurs n’aiment pas et qui n’était pas présent dans le programme jusqu’à présent.

En fait, désormais Audacity est en mesure de collecter les données des utilisateurs et peut partager ces éléments aux autorités compétentes si nécessaire. Cela peut être compris dans une certaine mesure, car les crimes en ligne sont en augmentation et il est utile de disposer de données utilisateur pour faciliter les enquêtes.

Le problème vient du fait qu’Audacity parle également du fait que les données collectées peuvent être partagées avec des entreprises externes au cas où elles voudraient les acheter.. Oui, un achat et une vente d’informations collectées auprès des utilisateurs. Audacity s’excuse que cette décision soit motivée par d’éventuels problèmes juridiques.

L’essentiel est qu’Audacity n’est plus le programme qu’il était il y a quelques années, l’arrivée de Muse Group a sensibilisé les utilisateurs à l’utilisation de leurs données et aux changements qu’ils apportent en termes d’utilisation et de politique de confidentialité.

Il y a toujours la possibilité pour Audacity de revenir en arrière et de modifier l’utilisation qu’elle peut faire des données, même si cela serait étrange. À présent Il ne reste plus qu’à attendre le lancement d’un programme open-source gratuit qui pourra combler le vide que laissera Audacity..