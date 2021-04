Audemars Piguet aide l’artiste Phoebe Hui à explorer la Lune dans un nouveau travail – WWD

LONDRES – E, S et G deviennent trois des lettres les plus importantes de l’alphabet du luxe, avec des marques désireuses d’expliquer à quel point elles peuvent être responsables et impactantes dans leurs engagements environnementaux, sociaux et d’entreprise. Dans le même temps, les investisseurs et les actionnaires mettent de plus en plus leur foi et leur argent derrière des marques qui ne sont pas seulement rentables, mais également progressistes.

Les horlogers de luxe européens ont été parmi les premiers à bouger sur le plan social, mettant leur argent et leur influence derrière les artistes, artisans et designers. Le président et propriétaire de Richemont, Johann Rupert, a cofondé la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship avec l’ancien cadre de Cartier Franco Cologni, tandis que Rolex a créé son Mentor and Protégé Arts Initiative il y a près de 20 ans.

Audemars Piguet dirige son programme Contemporain depuis près d’une décennie, en commandant des travaux à des artistes internationaux à différentes étapes de leur carrière, et COVID-19 n’a pas réussi à interférer avec sa mission de trouver des artistes et de soutenir de nouvelles œuvres.

La pandémie a même poussé Audemars Piguet Contemporary à penser différemment, à fonder sa dernière commande en Asie pour la première fois et à exposer l’œuvre à un public mondial pendant une période inhabituellement longue.

L’installation à grande échelle «The Moon Is Leaving Us» de Phoebe Hui, une artiste et chercheuse qui s’intéresse à la relation entre le langage, le son et la technologie, sera présentée au Tai Kwun Center for Heritage and Arts à Hong Kong le 25 avril. Le spectacle durera près d’un mois, jusqu’au 23 mai, et les derniers jours coïncideront avec Art Basel Hong Kong.

Hui, qui est basée à Hong Kong, a déclaré qu’elle était tellement émerveillée par le clair de lune tombant sur les montagnes enneigées de la Suisse qu’elle a décidé de se plonger dans la relation des humains avec le seul satellite naturel de la Terre. Elle a travaillé pendant plus d’un an aux côtés de Ying Kwok, la commissaire invitée du projet qui a également supervisé le pavillon de Hong Kong à la 57e Biennale de Venise en 2017.

Hui a déclaré que la lune l’avait frappée lors d’une visite au siège d’Audemars au Brassus, en Suisse. Elle était en route pour dîner avec l’équipe d’AP Contemporary et ils ont fait une courte promenade dans la neige pour atteindre un restaurant familial.

«J’ai remarqué la façon dont le clair de lune rebondissait sur la neige brillante et le paysage sonore paisible – c’était impressionnant. Mon imagination occupait une place importante et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à mener quelques premières recherches sur la lune », a déclaré l’artiste dans une interview par e-mail.

Le projet, a-t-elle ajouté, répond aux observations historiques et contemporaines de la lune et au rôle critique que son image physique joue dans la science, «et dans notre compréhension de l’univers». Son travail est également une méditation sur la lente migration de la lune loin de la Terre, d’où le titre de l’œuvre.

L’installation se déroulera dans plusieurs pièces du Tai Kwun et présentera des éléments sculpturaux et mécaniques qu’elle a elle-même construits. AP Contemporary l’a mise en relation avec François Conti, cofondateur de la société suisse de robotique, aérospatiale et de recherche Force Dimension, et un grand nombre d’universitaires pour l’aider dans son projet.

Hui a créé une installation vidéo et un robot cinétique séparé appelé Selena, capable de dessiner et portant des vêtements imprimés en 3D. Hui a même conçu certaines des vis utilisées pour assembler Selena.

«Nous avons encouragé Phoebe à être ambitieuse, à se déchaîner», a déclaré Kwok dans une interview à Zoom aux côtés d’Audrey Teichmann, conservatrice d’AP Contemporary. Kwok a déclaré que les deux mots clés qu’ils avaient donnés à l’artiste avant le projet étaient «complexité» et «précision», tandis qu’AP Contemporary voulait que l’artiste sorte de sa zone de confort.

«Ils n’offrent pas seulement les ressources. Ils essaient d’aider. Phoebe n’avait jamais rien fait à cette échelle, à un niveau aussi complexe. Les artistes n’obtiennent pas toujours ce type de soutien », a-t-elle déclaré à propos d’AP Contemporary.

Kwok a ajouté que la commande avait «changé la vie» de Hui parce qu’elle lui permettait d’essayer quelque chose d’ambitieux, et a fait valoir que c’était un bon exemple de la façon dont les marques de luxe peuvent soutenir les arts «sans mettre en lumière le produit».

Tiechmann a déclaré que la société ne demandait jamais aux artistes de s’identifier au produit Audemars Piguet, de parler de montres ou de concevoir une montre.

«Nous ne poussons pas pour un thème, nous ne poussons pas pour un médium. Nous donnons carte blanche aux artistes. Pour nous, il s’agit vraiment de considérer la pratique unique qu’ils ont. Ce qui nous intéresse vraiment, c’est la diversité des discours dans l’art contemporain aujourd’hui. Nous voulons dialoguer sur le monde dans lequel nous vivons, fixer des objectifs ambitieux pour les artistes et offrir un soutien et des ressources auxquels ils ne pourraient autrement pas accéder.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était important pour Audemars de s’impliquer dans l’art contemporain, Tiechmann a déclaré que cela «nous permet d’explorer différentes perspectives sur le monde dans lequel nous vivons. Nous ressentons la responsabilité en tant qu’entreprise d’être très consciente des approches critiques et de dialoguer avec elles. à la société et aux différentes positions.

Elle a admis que le lien qu’une marque de luxe comme Audemars entretient avec l’art contemporain est intangible et a fait valoir qu’il s’agissait davantage de valeurs partagées. «L’horlogerie haut de gamme et l’art contemporain vous permettent d’aller au-delà des premières impressions. Plus vous les appréciez, plus vous les appréciez. »

AP Contemporary a construit une communauté créative florissante autour de ses différents projets artistiques. En plus de la commande biannuelle qui se déroule normalement en conjonction avec Art Basel, AP Contemporary a un programme Studio qui engage un ensemble plus jeune d’artistes sur une base plus fréquente.

Tiechmann a déclaré qu’AP Contemporary surveille de près ses artistes et leur travail et tient à établir des liens pour eux avec des collectionneurs, des institutions et des galeries.

Elle a déclaré qu’AP Contemporary est souvent impliquée dans les deuxième et troisième expositions d’œuvres qu’elle a commandées. À savoir, fin mai, AP Contemporary s’associe à The Vinyl Factory x Fact à Londres pour organiser une vaste exposition d’œuvres de Ryoji Ikeda au 180 The Strand à Londres.

«Nous avons une relation à long terme avec Ikeda et un intérêt continu» pour son travail, a-t-elle déclaré. «Et nous voulons soutenir les artistes à différentes étapes de leur carrière, pas seulement les jeunes ou les émergents.»

Parmi les artistes du groupe AP Contemporary figurent Cao Fei, Kurt Hentschläger, Dan Holdsworth, Lars Jan, Theo Jansen, Alexandre Joly, Kolkoz, Robin Meier, Quayola, Cheng Ran, Arin Rungjang, Tomás Saraceno, Semiconductor, Jana Winderen et Sun Xun .

AP Contemporary s’efforce également d’être aussi ouvert et accueillant que possible.

L’installation physique de Hui sera présentée sur invitation uniquement (en raison des restrictions COVID-19) à Tai Kwun à Hong Kong, bien que tout le monde puisse accéder à l’installation à distance via une visite virtuelle de l’exposition et des visites guidées du conservateur numérique sur le site Web d’Audemars Piguet.

«Nous voulons contribuer à un dialogue mondial. Nous sommes très sensibles à cela et nous voulons que le plus grand nombre de personnes possible découvre l’œuvre de Phoebe », a déclaré Tiechmann.

Alors qu’une gamme de marques de luxe peut s’empiler dans l’espace de parrainage d’art contemporain – Chanel vient de créer un nouveau fonds destiné à soutenir les pionniers de la création et à travailler avec des musées et des institutions internationales – Tiechmann estime qu’il n’y a aucune menace de concurrence pour les talents.

«Il y a encore plus d’artistes que de marques», a-t-elle déclaré, «et nous continuerons à fouiller dans les diverses scènes artistiques. Les artistes émergents sont une grande source d’exploration. Il y a tellement d’approches que nous voulons envisager – nous ne pensons pas qu’il y aura jamais une pénurie de talents.