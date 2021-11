Audemars Piguet lance une nouvelle collection Royal Oak Offshore 43 mm avec le fondateur du free running Sébastien Foucan

L’horloger de luxe Audemars Piquet a lancé ses derniers garde-temps, la collection Royal Oak Offshore – un ensemble sportif et puissant qui partage les mêmes valeurs que le co-fondateur du free running Sébastien Foucan.

En 1993, la marque a créé la collection Royal Oak Offshore, une version distincte mais plus musclée de ses garde-temps Royal Oak traditionnels. Les nouvelles montres extra-larges étaient en phase avec les changements culturels du début des années 90. Les gens commençaient à s’exprimer de nouvelles façons et les montres colorées et robustes étaient dignes de l’époque. La Royal Oak Offshore continue de repousser les limites et de se réinventer tant sur le plan créatif que technique.

Avance rapide de 27 ans et la collection Royal Oak Offshore a un nouveau look et une nouvelle sensation grâce au cadran « Mega Tapisserie » qui améliore l’esthétique sportive de la montre. Son diamètre généreux ouvre la voie à des montres de grande taille et les nouveaux protège-poussoirs augmentent la robustesse et les lignes fortes de la montre. L’un des points forts de la collection est le chronographe à remontage automatique Royal Oak Offshore. La céramique noire rencontre l’or rose 18 carats dans le nouveau modèle de 43 mm alimenté par le calibre 4401. Le cadran noir raffiné « Mega Tapisserie » et le bracelet en caoutchouc interchangeable complètent le design.

Le boîtier est en or rose 18 carats, verre saphir traité antireflet et fond avec lunette, poussoirs et couronne vissée en céramique noire ainsi que des protections de poussoirs en or rose 18 carats sablé. Le cadran noir avec motif « Mega Tapisserie », compteurs et zone extérieure rhodiés, index appliques et aiguilles Royal Oak en or rose avec revêtement luminescent, lunette intérieure noire. Le bracelet est un bracelet en caoutchouc noir avec boucle ardillon AP en or rose 18 carats et système de bracelet interchangeable et est livré avec un bracelet en alligator noir supplémentaire.

Alors que l’art de la course libre continue de croître, la nouvelle génération de Royal Oak Offshore, disponible dès maintenant, est plus solide que jamais grâce à une combinaison de matériaux durs et d’une construction ergonomique. Les nouveautés Royal Oak Offshore sont animées par le dernier chronographe flyback intégré à remontage automatique d’Audemars Piguet, le calibre 4404, visible à travers le nouveau fond saphir. L’offre de 43 mm voit l’ajout du système de bracelet interchangeable, permettant aux porteurs de préparer facilement leurs montres Royal Oak Offshore pour la prochaine aventure.

Audemars Piquet collabore avec le co-fondateur du free running Sébastien Foucan, qui, depuis les années 1990, a aidé le mouvement à devenir un phénomène mondial avec des communautés se réunissant régulièrement pour sauter, grimper et explorer les villes en leur donnant un sentiment de liberté et de libération. Foucan décrit la course libre comme un mouvement avec des avantages à la fois physiques et mentaux.

Le Français pratique cet art unique depuis près de trente ans et continue de contribuer à la popularité du mouvement. Son désir de se dépasser ainsi que sa personnalité chaleureuse l’ont aidé à développer son propre noyau de coureurs libres dévoués et sa détermination et son attitude libre d’esprit ont fait de lui le parfait ambassadeur d’Audemars Piguet.

Foucan est en tête de la nouvelle campagne pour souligner l’attrait des montres pour les amateurs de sports extrêmes et Audemars Piguet continue de repousser les limites, tout comme son ambassadeur. « Ce que nous faisons, c’est beaucoup la discipline, la répétition et le sentiment de bien faire les choses », dit-il dans la nouvelle vidéo qui le montre en train de perfectionner son métier. Foucan a également cité le lien de la marque avec son histoire comme raison de son enthousiasme à faire partie du nouveau lancement de Royal Oak Offshore.

La collection Royal Oak Offshore est disponible dès maintenant.

