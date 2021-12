Audi dit à la FIA qu’elle a l’intention de confirmer son inscription en F1 au début de l’année prochaine · .

Audi a l’intention de confirmer au début de l’année prochaine son intention d’entrer en Formule 1, le constructeur a conseillé le sport et son organe directeur, la FIA.

Le président du conseil d’administration d’Audi, Markus Duesmann, et Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi Technical Development, ont indiqué que le constructeur était satisfait des progrès réalisés par la FIA avec les nouvelles réglementations techniques pour les groupes motopropulseurs 2026.

La F1 recherche un nouveau constructeur pour rejoindre Ferrari, Mercedes et Renault suite au départ de Honda, dont les moteurs seront désormais préparés par Red Bull. Deux marques du groupe Volkswagen, Audi et Porsche, ont manifesté leur intérêt et la première a désormais indiqué qu’elle était sur le point de s’engager.

Dans une lettre envoyée mardi, Duesmann et Hoffmann ont déclaré au PDG de F1 Stefano Domenicali et au président sortant de la FIA, Jean Todt, qu’ils pensaient que le projet de règlement offrait un compromis équitable pour les nouveaux arrivants et les concurrents existants, tout en atteignant les objectifs convenus pour les nouvelles unités de puissance.

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a par la suite confirmé que les groupes motopropulseurs 2026 conserveraient les moteurs V6 de 1,6 litre existants et augmenteraient la quantité d’énergie électrique qu’ils peuvent générer, tout en supprimant le coûteux MGU-H. Les coûts unitaires de puissance seront également plafonnés pour la première fois.

Le directoire et le conseil de surveillance d’Audi vont désormais décider d’approuver formellement son entrée dans le championnat.

Dans un coup apparent aux rivaux Mercedes, Duesmann et Hoffmann ont ouvert leur lettre – vue par . – en félicitant Todt pour ce qu’il considérait comme une conclusion équitable pour le championnat de Formule 1 de cette année. Ils ont spécifiquement fait référence au dernier tour, au cours duquel Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton pour remporter le titre après un redémarrage controversé, contre lequel Mercedes a envisagé de faire appel pendant quatre jours avant de reculer.

