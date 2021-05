Audi Electric Kick Scooter, analyse et avis | La technologie

La compagnie Audi est une entreprise allemande qui plus d’un siècle dans le monde automobile. C’est une marque haut de gamme qui a voulu entrer dans le monde des scooters électriques en offrant à ses utilisateurs une option pour ce que l’on appelle le dernier kilomètre du monde des transports.

le Audi Electric Kick Scooter est un scooter électrique à traction arrière doté d’un freinage par récupération et d’une autonomie supérieure à la moyenne de l’industrie.. Il est conçu en collaboration avec Segway et semble être une édition personnalisée du Ninebot G30.

Le design de ce scooter est puissant, il intègre le chargeur à l’intérieur et vous n’avez qu’à connecter un câble et il surprend par la rigidité de toute la structure, bien que cela ait un prix, le poids de plus de 19 kg qui marque la balance.

Trottinette électrique AudiDimensions Poids116,7 cm x 47,2 cm x 120,4 cm (53,4 cm plié) | Moteur de 19,1 kg350 W | Roue arrière Vitesse maximale Mode piéton: 5 km / h | Mode ECO / D / S: 20 km / h Roues 10 “de diamètre | Tubeless | Avec frein à air Tambour sur la roue avant | Électronique (régénérative) à l’arrière Batterie 551 Wh | 15 300 mAh Temps de charge 6 h avec câble (3A) | 3- 4 h avec chargeur rapide 5A (non inclus) Autonomie max jusqu’à 65 kmExtrasIPX5 | éclairage avant LED 2.5WPrixÀ partir de 781 euros

Contenu de la revue Audi Electric Kick Scooter:

Scooter gros et lourd, avec une esthétique rétro et élégante

S’il y a quelque chose sur lequel Audi travaille depuis des années, c’est l’esthétique de ses véhicules et ce scooter n’allait pas être moins. Il semble que nous soyons confrontés à un appareil que nous avons déjà vu dans les lignes de conception générales, très similaire dans le système de pliage au scooter Xiaomi omniprésent.

Cependant, nous avons plusieurs différences notables. Le premier est la roue motrice, où se trouve le moteur électrique. Dans la plupart des scooters du marché, à la fois ceux pour les services de location que l’on voit dans les grandes villes et ceux qui peuvent être achetés, cette roue est la roue avant.

Le modèle Audi utilise la propulsion arrièreEn d’autres termes, la roue qui tourne avec le moteur est à l’arrière et cela lui donne une meilleure adhérence puisque cette zone supporte plus de poids que l’avant.

La roue avant est libre et on peut la freiner avec un frein à tambour depuis le levier du guidon. Tambour et pas de disque, dites-vous? Le fait est qu’il n’est pas conseillé de bloquer la roue avant ni sur une moto, ni sur un vélo, ni sur un scooter ou vous aurez un contact affectueux avec le sol.

Ce qui est frappant quand on le voit, c’est que la plate-forme a une épaisseur considérable et que malgré le montage de certains Roues de 10 pouces l’espace en dessous est petit. Il faut tenir compte du fait que la batterie qu’il monte est de 551Wh, je dirais que c’est l’une des plus grosses du marché aujourd’hui et que, qu’on le veuille ou non, prend de la place et a un poids.

C’est là que ce scooter dérape, et c’est que 19,1 kg de poids c’est bien plus que de la concurrence directe, de l’ordre de 5 kg de plus et quand il s’agit de le charger à la main pour monter les escaliers, ces 5 kg sont perceptibles.

Dans ce cas, le patin intègre un chargeur lent à l’intérieur et nous n’aurons plus qu’à brancher un câble à la prise en soulevant le capot latéral. Vous pouvez acheter, à part, un chargeur rapide de courant continu qui promet une charge en 6 heures et serait connecté à la prise cylindrique.

¿Quelle est sa taille? Eh bien, nous voici devant un patin qui plié est dans la lignée de ce que nous avons vu dans ce type d’appareil et une fois que nous le déplions, nous voyons comment son guidon atteint une hauteur de 120 cm du sol, la hauteur correcte pour les personnes de hauteur moyenne-haute. Un serveur mesure 1,75 m de haut et a également été testé par un collègue de 5 à 10 cm de plus.

La couleur générale du scooter est un gris foncé et clair sur lequel nous avons quelques sérigraphies qui indiquent clairement qu’il s’agit de la marque Audi avec les quatre anneaux caractéristiques de la société allemande.

Pour finir, nous allons commenter que le patin a un rétro-éclairage rouge qui s’allume lorsque le patin est en fonctionnement ainsi que un phare LED 2,5 W que l’on peut allumer à volonté à partir du bouton LCD sur le guidon et qui s’allume étonnamment bien.

Le guidon est traditionnel avec un écran OLED dans la partie centrale qui indique la vitesse à laquelle nous allons, la connexion Bluetooth au mobile, les lumières, l’autonomie restante avec 5 barres.

La le levier de frein est à gauche et il actionne le frein avant tandis que pour freiner avec la roue arrière, nous avons une gâchette à gauche similaire à l’accélérateur qui se trouve à droite et c’est la grande différence par rapport aux autres scooters.

Est freinage récupératif Il peut être ajusté à partir de l’application mobile et, honnêtement, étant capable de contrôler l’intensité de la gâchette, je recommande qu’il soit réglé au maximum.

Le système de pliage est similaire à ce que nous avons vu dans la plupart des patins du marché, un levier permet de relever et de maintenir l’essieu avant en place.

Une fois que vous l’avez abaissé, ce tube peut descendre, étant parallèle à la plate-forme et pouvoir l’accrocher avec une pièce au garde-boue arrière. Ce point est quelque chose de critique et c’est que la zone d’accrochage est en plastique et avec l’utilisation, elle peut s’user.

Excès de puissance, enfin Audi, mais: où est cette vitesse?

Ici, nous devons enregistrer un point qui a retenu notre attention et c’est que bien que le patin ait trois modes de conduite (ECO, Standard et Sport), ces modes ne font pas varier la vitesse maximale à laquelle le moteur cesse de pousser et que reste à 20 km / h.

C’est 5 km / h de moins que le maximum légal actuel en Espagne, ou ce qui a été une vitesse de + 25% des scooters qui atteignent 25 km / h.

A ces modes s’ajoute un mode supplémentaire que vous devrez activer depuis l’application mobile, le mode piéton, et qui limite la vitesse à seulement 5 km / h lorsque vous êtes accompagné par quelqu’un qui marche.

D’accord, oui les modes de conduite ne font pas varier la vitesse maximale, en quoi sont-ils différents? Ici, nous ne pouvons enregistrer que la sensation d’accélération, c’est-à-dire qu’il faut moins de temps pour atteindre cette vitesse maximale lorsque vous changez entre eux:

Accélération selon les modes pour le scooter électrique Audi Kick:

ECO: 0,63 m / s2 Standard: 0,86 m / s2 Sport: 1,26 m / s2

Comme vous pouvez le voir, le mode Eco ne représente que la moitié de l’accélération et c’est quelque chose que vous remarquez beaucoup lorsque vous l’utilisez, en fait, je le répète encore, avoir l’option d’un déclencheur que vous pouvez contrôler comme un accélérateur, en mon cas Je l’ai utilisé la plupart du temps en mode Sport et si je ne veux pas autant d’accélération, alors vous appuyez moins sur la gâchette.

Ce patin a assez de puissance pour ne pas s’effondrer même avec un type d’os large, 95 kg, sur des pentes très raides. Audi commente que vous permet de gravir des pentes de 20 ° et d’après notre expérience en mode Sport, nous n’avons eu aucun problème dans ce type de cas.

La sensation de puissance est bonne même dans ces situations et il est dommage de constater à quel point le logiciel est limité à 20 Km / h puisque ce modèle a tous les atouts d’être basé sur le Ninebot KickScooter Max G30 et il atteint 25 Km / h. h.

L’un des scooters avec la plus grande autonomie du marché

Audi souhaitait proposer un scooter d’une autonomie d’environ 65 km. Bien que, oui, les conditions d’essai pour atteindre ce chiffre aient été un conducteur pesant 75 kg, 25 ° C et à une moyenne de 60% de la vitesse maximale sur chaussée.

Nous donnons la foi que vous pouvez parcourir les 45 km avec une personne de plus grand poids et la plupart du temps à vitesse maximale en mode Sport, avec un surplus de batterie de 16%.

C’est bien, d’une part, car nous avons une plus grande distance à parcourir avec une seule charge, ce qui implique un temps plus long entre le ramener à la maison et le recharger. Cependant, plus de capacité de batterie implique, oui ou oui, dans les batteries au lithium, plus de taille et plus de poids.

C’est pourquoi ce patin a une épaisseur considérable dans la partie de la plateforme et oui, 19,1 kg de poids qui vous donne envie de ne pas le porter plus qu’un court escalier.

En termes de charge, le chargeur intégré (3A) n’est pas mal puisqu’il faut 6 heures pour passer de 0 à 100% de charge. Nous n’avons pas pu tester le chargeur rapide, mais en regardant les chiffres (5A en courant continu) nous comprenons que ce sera entre 2 et 3 heures.

Ce sont des chiffres qui peuvent paraître élevés mais on enregistre le temps qu’il faut par exemple au Xiaomi Mi Scooter Pro avec une batterie plus petite de 474 kW, par rapport aux 551 kW de l’Audi (+ 16%), et ici on est passé entre 8 et 9 heures Pleine charge.

Scooter avec beaucoup de sang-froid et une application très complète

Nous utilisons ce scooter Audi autant que système de transport urbain comme même par un chemin de terre et nous avons remarqué à quel point c’est un patin très noble.

Cela ne fait pas étrange et nous n’avons pas de dérapage de la roue avant, ce que nous avons remarqué avec des patins avec cette roue motrice sur un terrain de gravier lors de virages serrés et d’accélération.

La sensation de stabilité est très bonne et en pâte, nous ne pouvons mettre que malgré le montage de roues de 10 pouces la distance entre le bas de la plateforme et le sol n’est pas très grande et il faudra faire attention lors de la descente des bordures.

L’accélération du mode Sport est bonne et suffisante pour tout utilisateur, bien que oui, atteignant 20 km / h et constatant que le moteur arrête de pousser même si cela montre qu’il a de la force pour un peu plus c’est une petite cruche d’eau froide. Avec des scooters à 200 euros, vous pouvez atteindre 25 km / h, le maximum légal.

En ce qui concerne l’application, nous ne pouvons que commenter que c’est l’application Segway, le même qui contrôle les patins Ninebot et qui en plus de se connecter au patin pour voir son état, le niveau de la batterie etc, nous permet de faire varier le niveau de freinage régénératif ou d’activer le mode Piéton.

De plus, vous pouvez suivre notre itinéraire en enregistrant la vitesse et la position (GPS du mobile lui-même) pour pouvoir y jeter un coup d’œil plus tard.

C’est une application assez complète qui indique également l’autonomie estimée du scooter en kilomètres selon nos habitudes d’utilisation.

Un scooter électrique aux notes premium qui a besoin d’un peu de vitesse

Avec lui Scooter électrique Audi plusieurs facteurs entrent en jeu qui jouent contre son prix. C’est un modèle coûteux pour la qualité de fabrication, tout comme le Ninebot G30L Max.

Cependant, voici un prix supplémentaire en plus et c’est que apporter quelque chose Audi, vous payez. Ainsi que le chargeur rapide (65 euros) si vous le souhaitez. Je pense que cela aurait été un détail de le livrer avec l’unité au prix conseillé de 849 euros.

C’est un modèle très performant, on aime beaucoup l’accélération et la possibilité de freiner à l’aide d’une gâchette et que ce freinage revient en partie à la batterie. C’est un système très efficace et cela signifie que vous n’avez pas besoin du frein traditionnel plus que pour l’arrêt final du patin.

Étant un modèle haut de gamme, nous aurions aimé qu’il fonctionne un peu plus. Que dire de moins que de pouvoir atteindre le maximum légal et que l’utilisateur choisisse d’aller à cette vitesse ou plus lentement. C’est comme si Audi lançait sur le marché une voiture dont la vitesse maximale était de 100 km / h, avec des routes pouvant aller à 120 km / h.

En dehors de cela, nous sommes face à un appareil qui nous a beaucoup plu. Le design est superbe et la puissance Avoir une propulsion arrière nous semble un avantage par rapport à la plupart des patins électriques Du marché.