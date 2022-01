Audi et Porsche entrent en F1 en 2026

La Formule 1 est sur le point de finaliser la conception de sa prochaine génération de groupes motopropulseurs pour 2026 et au-delà, les nouvelles centrales électriques visant à attirer de nouveaux constructeurs automobiles dans le sport, avec un nouveau rapport révélant qu’Audi et Porsche seront en F1 en 2026 .

Ce sujet fait l’objet de spéculations depuis un certain temps maintenant, car la réglementation des nouvelles unités motrices qui propulseront les voitures de F1 à partir de 2026 est presque figée, le changement majeur étant la suppression du composant hybride MGU-H de l’actuel Unité de puissance.

Le retrait du MGU-H très complexe et coûteux de la future architecture des groupes motopropulseurs de F1 aurait été une condition préalable pour que le groupe Volkswagen envisage de rejoindre la F1, car le constructeur allemand estimait que ce composant n’avait aucune pertinence future pour les voitures de route.

Audi à McLaren, Porsche à Red Bull

Un rapport récent dans CAR Magazine a affirmé que la décision d’Audi et de Porsche – tous deux faisant partie du groupe VW – de rejoindre la F1 est « comme faite », le rapport mentionnant que l’approbation finale de l’accord est « en attente d’obtenir le bravo du conseil de surveillance de Volkswagen », l’implication des deux constructeurs premium se limitant à l’alimentation du groupe motopropulseur.

Le rapport a poursuivi en affirmant que Red Bull, qui a perdu son fournisseur de groupe motopropulseur Honda à la fin de la saison 2021, s’associerait à Porsche à partir de 2026, et surtout après la fin de la période de conseil, Honda est désormais avec Red Bull.

Audi est cependant sur le point d’unir ses forces à celles de McLaren (plus de détails plus tard), ce qui a déjà été signalé, avec « le nouveau groupe motopropulseur serait un effort conjoint d’Audi Sport et de Porsche Motorsport », car les deux sociétés prévoient « de fusionner la F1 Travail de R&D tout en conservant des configurations et des identités visuelles différentes », selon CAR.

Les rumeurs de vente de McLaren à Audi refont surface

Autocar ayant signalé en novembre 2021 qu’Audi avait acheté une participation majoritaire dans le groupe McLaren, la société britannique a démenti ces informations dans une déclaration par courrier électronique indiquant :

« Le groupe McLaren est au courant d’un article de presse indiquant qu’il a été vendu à Audi. C’est totalement inexact et McLaren cherche à faire supprimer l’histoire.

« La stratégie technologique de McLaren a toujours impliqué des discussions et une collaboration continues avec les partenaires et fournisseurs concernés, y compris d’autres constructeurs automobiles, cependant, il n’y a eu aucun changement dans la structure de propriété du groupe McLaren », a conclu le communiqué.

RUPTURE: Une source d’Autocar dit qu’Audi a acheté l’ensemble du groupe McLaren avec l’intention d’inscrire sa propre équipe en Formule 1 https://t.co/7ZwzjLdxgz pic.twitter.com/nSCpzSFUia – Autocar (@autocar) 15 novembre 2021

Cependant, CAR Magazine affirme que la collaboration entre Audi et McLaren en F1 n’est pas strictement limitée à la partie course de l’entreprise car Audi est toujours en pourparlers avec McLaren pour reprendre cette dernière, le rapport indiquant que « ce sera un colis tout compris, course et automobile, serrure, stock et canon » avec la « phase de diligence n’a pas encore commencé ».

Le rapport indique que les récentes difficultés financières de McLaren sont la raison de la volonté de vendre la société sous le nom de Mumtalakat Holding Company, le fonds d’investissement de Bahreïn qui détient 42% de McLaren, cherche à se délester de ses parts dans le « commerce de voitures déficitaires ».

Audi bénéficierait de l’exposition que la F1 offrirait d’autant plus qu’elle s’est retirée du DTM et de la Formule E, l’achat de McLaren bénéficiant apparemment au groupe VW, car ils visent à bloquer une éventuelle vente du constructeur automobile britannique à son concurrent allemand BMW, le bavarois. société exprimant initialement son intérêt pour le rachat de McLaren, sans parler du fait que le constructeur automobile chinois Geely est également un acheteur potentiel selon le rapport.