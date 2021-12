Audi offre à Charlene Rubush une voiture après la roue de la fortune Snafu

L’édition de mardi de Wheel of Fortune nous a apporté l’un des moments les plus pédants de l’histoire des jeux télévisés en raison d’une règle obscure et stupide. Mais heureusement, un grave problème a maintenant été rectifié, grâce au constructeur automobile Audi.

Charlène Rubush avait atteint le puzzle final à la fin du spectacle, où la catégorie était « Que faites-vous? »

Après avoir obtenu le RSTLNE automatique et sélectionné ses lettres, Rubush manquait quatre lettres sur un puzzle où la solution était « CHOIX DU BON MOT ».

Après avoir deviné « choisir la bonne carte », Rubush, a déclaré : « choisir la bonne – », puis s’est arrêté pendant environ cinq secondes avant de laisser échapper « mot », juste au moment où le temps s’écoulait.

Même si elle a donné la bonne réponse, elle n’a pas obtenu le prix.

« Vous savez, celui-ci est difficile », a déclaré l’hôte Pat Sajak. « Parce que vous avez dit tous les bons mots, y compris le mot « mot », mais comme vous le savez, cela doit être plus ou moins continu. Nous allons permettre une petite pause, mais pas cinq secondes.

Sajak a conclu: « Nous ne pouvons pas vous donner le prix », et a révélé qu’il s’agirait d’une Audi Q3. Rubush est rentré chez lui avec des gains de 16 500 $, mais sans la voiture.

Comme on pouvait s’y attendre, la victoire de Wheel qui n’a pas suscité beaucoup d’indignation sur Twitter. Ancien danger ! Vainqueur du Tournoi des Champions Alex Jacob a mené la charge, en utilisant le hashtag #GiveHerTheQ3.

Mercredi, Audi a annoncé sur Twitter qu’elle intervenait pour faire ce que les radins réticents anaux de Wheel ne feraient pas : lui donner cette foutue voiture.

« Vous êtes une gagnante à nos yeux, Charlene », a tweeté Audi USA. « Maintenant, nous allons vous offrir un prix. »

Une Audi Q3 2022 commence à environ 36 000 $.

Regardez ci-dessus via WABC.

