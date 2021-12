Audi offrira une voiture au joueur de la Roue de la Fortune après une grosse défaite au show

METTRE À JOUR: JK, concurrent de la Roue de la Fortune Charlene rubush vous avez gagné une voiture après tout !

Après que le résident de Las Vegas a perdu le prix d’une nouvelle Audi Q3 lors de l’épisode de mardi en raison d’un problème technique, les fans ont contacté le constructeur automobile, qui a ensuite décidé de lui offrir le cadeau de vacances ultime.

« Tu es une gagnante à nos yeux, Charlene. Maintenant, allons t’offrir un prix. Il est temps de # GiveHerTheQ3 », a tweeté Audi USA le mercredi 22 décembre, en réponse à Jeopardy ! champion Alex Jacob, qui avait posté pour soutenir Rubush. La société a ajouté : « Alex, nous sommes en mission pour #GiveHerTheQ3. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous aider à trouver Charlene ? »

Audi USA a écrit tardivement : « Il n’y a pas de communauté comme la communauté Audi. Avec votre aide, nous avons retrouvé Charlene ! Plus à venir alors que nous aidons # GiveHerTheQ3. »

« Dans l’esprit des Fêtes, nous sommes ravis d’offrir à Charlene une toute nouvelle Audi Q3 », Tara ruée, a déclaré le directeur marketing d’Audi of America à E! News dans un communiqué, fournissant une photo du prix du candidat. « C’est la saison des dons après tout et, technique ou non, nous sommes toujours impatients de partager un peu de magie et d’encouragement Audi! »

