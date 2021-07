Audi présente la voiture de Sainz pour le Dakar

23/07/2021

Le à 14:04 CEST

Audi RS Q e-tron. C’est le nom de la voiture avec laquelle Carlos Sainz et Lucas Cruz chercheront à remporter le Rallye Dakar 2022, dont ce sera leur première participation avec la marque aux quatre anneaux. Après avoir remporté le Dakar avec trois marques différentes, Volkswagen (2010), Peugeot (2018) et Mini (2020), Sainz s’attaque à une nouvelle aventure avec Audi et son engagement ferme en faveur de la mobilité électrique.

Et c’est que le constructeur allemand sera le premier à se battre pour la victoire au classement général du Dakar avec un véhicule équipé d’un système de propulsion électrifié. La voiture, qui a été présentée ce vendredi au siège de Neubourg (Allemagne), sous les initiales RS Q e-tron, porte le nom des trois piliers de l’entreprise : la sportivité (RS), la présence du SUV (Q) et l’électricité (e-tron). Un impressionnant véhicule tout-terrain à traction intégrale équipé de quatre moteurs (un TFSI à quatre cylindres essence et trois MGU électriques).

D’Audi ils précisent que le moteur thermique « n’entrera en action que dans les spéciales & rdquor ;, de telle sorte que le véhicule pourra compléter les liaisons avec les moteurs électriques et le système hybride lui permettra de faire face aux longues étapes du Dakar, certaines de plus de 500 km par jour.

Carlos Sainz / Lucas Cruz (Espagne), Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Suède) et Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger (France) forment une gamme véritablement luxueuse pour Audi dans le rallye le plus difficile au monde, qui se déroulera du 2 au 14 janvier 2022. Julius Seebach, directeur d’Audi Sport GmbH et de Motorsport estime qu’« il n’est pas exagéré de parler d’une équipe de rêve “

Et dans cette équipe de stars, le choix de Carlos Sainz ce n’est pas par hasard. Sa capacité à peaufiner et à tirer le meilleur parti de toutes les voitures avec lesquelles il a couru est bien connue dans le monde du rallye et sur le Dakar en particulier. Sven Quandt a révélé à l’époque que la contribution du pilote madrilène dans le développement de la Mini leur avait permis de progresser de 2,5 secondes au kilomètre.

En réalité, Carlos Sainz a déjà été le premier à monter dans la voiture Et selon Andreas Roos, responsable des programmes officiels de compétition d’Audi Sport, le vétéran madrilène de 59 ans a déjà dressé une “première liste de choses à améliorer, même si ses premiers sentiments étaient positifs”.

Pour sa part, Stéphane Peterhansel Il est le champion en titre du Dakar et le pilote le plus titré de l’histoire du rallye. Oui Mattias Ekström, qui ce vendredi était chargé de présenter la voiture Audi, Il est l’un des pilotes les plus polyvalents au monde, avec deux titres DTM avec Audi (2004 et 2007) et un World Rallycross (2016) ainsi que des rallyes, Nascar, Supercars en Australie et maintenant la série électrique des SUV Extreme. E, qui conteste avec CUPRA. « Le travail de conception est spectaculaire. À première vue, cela ressemble à une très grande voiture, mais lorsque je l’ai conduite pour la première fois, je l’ai trouvée aussi maniable et agile que ma voiture de Rallycross. Le centre de gravité est très bas, cela vous donne confiance et accélération. virage que vous attendez L’impression après les premiers tours était très bonne & rdquor;.

L’Audi RS Q e-tron mesure 4,50 mètres de long et 1,95 mètre de haut, légèrement plus grand que les poussettes actuelles. Ce sera le premier hybride d’une nouvelle catégorie dont le règlement est en cours de définition par les responsables du Dakar.

« Le fait que nous ayons trois équipes de pilotes de haut niveau est rassurant ; Maintenant il faut donner le signal de départ, en janvier prochain, à la révolution énergétique dans les raids & rdquor ;, dit-il Andréas Roos.