Audi révèle quand les voitures électriques vaudront la même chose que les voitures à essence | Moteur

Les voitures électriques sont déjà égales en performances à celles de la combustion. Maintenant, il ne reste plus qu’ils leur correspondent également en prix …

La révolution de la voiture électrique est sur le point de commencer. Pour que cette révolution soit acceptée par le monde entier, il faut surmonter deux handicaps importants : la recharge des véhicules électriques, et son coût.

Dans le premier cas, petit à petit ce n’est plus un problème. Les voitures électriques modernes peuvent recharger suffisamment d’énergie pour se déplacer dans les environnements urbains en un peu plus de 10 minutes, et se recharger à 80 % en une demi-heure, avec une charge rapide. Vous pouvez même recharger une batterie à 100 % en 2,5 minutes.

Un problème reste à résoudre : le prix des véhicules électriques, qui est actuellement plus cher que son équivalent carburant, avec les mêmes avantages.

Une question très courante que se posent de nombreux futurs acheteurs de voitures électriques est : Quand une voiture électrique coûtera-t-elle le même prix qu’une voiture à essence ? Est-ce possible?

La bonne nouvelle, c’est que non seulement c’est possible, mais ça le sera bientôt. Et ils deviendront même moins chers que les modèles essence et diesel.

Du moins c’est ce que pense Audi, qui a mis une date sur cette comparaison de prix, comme nous le dit notre collègue Eduardo Caro dans Auto Bild.

Audi est l’une des entreprises qui a le plus misé sur l’électrification. Il a déjà confirmé qu’il ne développerait plus de moteurs à combustion.

Aujourd’hui, une nouvelle Audi Q5 démarre à 49 200 € et l’Audi e-tron de taille similaire à 77 500 €. Le PDG d’Audi, Markus Duesmann, explique dans une interview que les voitures électriques vaudront la même chose que les voitures à essence en 2025.

D’ici là, Duesmann prédit que les coûts totaux d’électrification diminueront de 50 %, et en même temps les voitures à combustion deviendront plus chères pour être moins polluantes. Alors attends ça les prix s’égalisent en un peu plus de 3 ans.

D’autres études indépendantes assurent que Les véhicules électriques seront encore moins chers que l’essence et le diesel en 2027.

Il en reste encore un peu, mais en attendant des voitures électriques de toutes gammes et prix sont en cours de fabrication, pour convenir à tous les budgets.