Audible interrompt les condensés audio quotidiens des histoires du NYT, du WSJ et du Washington Post

Audible, le service de livres audio appartenant à Amazon, a interrompu ses résumés audio quotidiens d’histoires du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post.

Les programmes audio, qui étaient disponibles en tant qu’avantage pour les membres Audible, existaient depuis plus de deux décennies dans certains cas. La décision d’interrompre les condensés reflète le nombre croissant de podcasts d’actualités quotidiens et la montée en puissance d’autres services proposant de l’audio narré par l’homme d’articles de journaux et de magazines.

En réponse à la demande de . concernant le déménagement, un porte-parole d’Audible a fourni des copies d’e-mails alertant les auditeurs du changement. Les messages ont dirigé les auditeurs vers la gamme de podcasts sur Audible, et ont spécifiquement recommandé Up First de NPR comme «un autre moyen d’obtenir votre dose d’actualités».

Audible et Amazon Music ont ajouté des podcasts en 2020. Le New York Times teste son propre nouveau produit audio. Le Times a acquis Audm, qui propose des histoires racontées par des humains à partir d’une variété de publications, en 2020.

Les résumés audio des journaux d’Audible présentaient des narrateurs humains lisant une sélection d’histoires de chaque journal. Le New York Times Audio Digest d’Audible a été lancé en février 1999, près d’un an avant qu’Amazon ne fasse son premier investissement stratégique dans Audible. Amazon a acquis Audible en 2008.

Les condensés du Times se sont terminés le 31 décembre, le Journal le 30 novembre et le Post le 13 novembre.