Audible : les meilleures réductions et codes promo actuellement disponibles

Nous savons tous qu’Audible peut être un service coûteux, mais heureusement, il existe toujours quelques promotions et remises Audible dont vous pouvez profiter pour vous mettre en route avec une bibliothèque respectable en un rien de temps.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun code promotionnel Audible à utiliser sur le site Audible lui-même, une promotion fantastique et une remise Audible importante sont disponibles si vous visitez actuellement le Royaume-Uni. Actuellement, les nouveaux clients peuvent profiter de leurs trois premiers mois d’abonnement Audible à 50 % de réduction – en ne payant que 3,99 £ par mois. C’est une économie totale de 12 £ au total et vous vous procurerez trois livres audio gratuits dans le processus.

Si vous venez des États-Unis, la mauvaise nouvelle est qu’il n’y a actuellement aucune offre Audible sur les abonnements. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que grand-chose survienne pendant quelques semaines au moins puisque nous venons de passer Amazon Prime Day non plus (qui comprenait 4 mois pour 6,95 $). Ne vous découragez pas cependant – nous avons inclus quelques avantages et cadeaux dans cet article juste en dessous que vous pouvez consulter aujourd’hui.

Si vous êtes un membre existant, par exemple, il existe également d’excellents avantages dont vous n’étiez peut-être pas au courant, notamment l’excellent catalogue “Histoires” d’Audible – une bibliothèque adaptée aux enfants de plus de 300 titres qui sont entièrement gratuits dès maintenant. Nous avons également inclus des liens pratiques vers la section des offres quotidiennes Audible, que vous pouvez consulter juste en dessous. Pour voir ce qui est disponible cette semaine, faites simplement défiler la page jusqu’à la section Codes promotionnels Audible plus bas sur la page.

Remises audibles disponibles maintenant

Audible au Royaume-Uni : 50% de réduction sur l’abonnement pour les 3 premiers mois

Si vous êtes un nouveau client au Royaume-Uni, vous pouvez dès maintenant profiter d’une remise Audible d’une durée limitée sur vos trois premiers mois. Inscrivez-vous aujourd’hui et vous ne paierez que 3,99 £ par mois au lieu des 7,99 £ normaux – une économie totale de 12 £ au total. Notez qu’il s’agit du niveau d’abonnement Audible standard, vous aurez donc un accès complet à la bibliothèque Audible Plus ainsi qu’un jeton de livre audio gratuit par mois.Voir l’offre

Nous avons une ventilation très détaillée de ce qui est inclus dans un abonnement Audible, ainsi que des questions fréquemment posées dans notre guide des prix et des abonnements Audible. Si vous êtes toujours sur la clôture, vous pouvez également consulter l’essai gratuit de 30 jours d’Audible, que nous avons également décomposé avec un guide d’essai gratuit détaillé d’Audible.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun code promotionnel qui vous permettra d’obtenir des mois d’abonnement gratuits sur Audible, il existe d’excellents cadeaux et bonus gratuits, y compris un accès gratuit à plus de 300 livres audio pour enfants. Nous avons répertorié les meilleures offres Audible ci-dessous, y compris où obtenir l’offre quotidienne Audible.

sonore | Des centaines de livres audio pour enfants gratuits

Audible a rendu l’intégralité de sa collection d’histoires gratuite pour l’avenir. Si vous avez des enfants qui s’ennuient à la maison en raison de la fermeture des écoles, consultez ce service génial, auquel vous n’avez même pas besoin d’un compte pour accéder. Il existe actuellement plus de 300 livres audio gratuits dans 8 langues différentes, c’est donc vraiment un excellent cadeau d’Audible.

Voir l’offre

sonore | 30 $ de rabais sur tous les cadeaux d’abonnement de 12 mois.

Vous pouvez actuellement économiser 30 $ en offrant à quelqu’un un abonnement Audible de 12 mois, ce qui réduit le coût de 150 $ à 120 $. Cela leur garantira dès le départ 12 jetons de livres audio gratuits, qu’ils recevront immédiatement, même s’ils sont déjà membres d’Audible.Voir l’offre

sonore | L’offre quotidienne Audible

Everyday Audible propose un nouveau titre à prix réduit, exclusivement réservé aux membres. Si vous êtes déjà inscrit et que vous cherchez à tirer le meilleur parti de cette réduction d’adhésion, assurez-vous de garder un œil sur vous, car vous êtes sûr de trouver une offre de livre audio bon marché.Voir l’offre

sonore | Jusqu’à 30 % de réduction sur les offres de livres audio sur la boutique Audible

L’un des principaux avantages des adhésions Audible, à la fois Gold et Platinum, est cette fantastique remise de 30 % que vous recevrez dans tout le magasin. Si vous dépensez votre jeton gratuit sur une toute nouvelle version, puis utilisez cette remise de 30% sur des livres audio déjà à prix réduit ou bon marché, vous économiserez de l’argent et vous constituerez une bibliothèque respectable en un rien de temps.Voir l’offre

Les codes promotionnels Audible ont tendance à être assez rares, donc souvent les meilleures économies sont à réaliser autour de promotions d’adhésion uniques (comme celle incluse en haut de cet article) ou en obtenant une réduction dans l’offre Audible du jour.

La plupart des remises d’abonnement Audible ont tendance à concerner les nouveaux abonnés, donc si vous êtes un membre existant, il est extrêmement peu probable que vous puissiez réduire certains coûts sur la facture du mois prochain. Les membres existants, cependant, ont accès à la section des offres de livres audio sur le site Audible, où Audible a tendance à proposer des ventes assez régulièrement. Ces remises Audible peuvent aller de 10 % à 30 % de remises à des offres de 5 $ sur les livres audio, elles peuvent donc être un excellent moyen d’économiser un peu d’argent sur le côté lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec votre remise de 30 % sur l’abonnement à l’ensemble du magasin.

Autres excellents services Amazon

Si vous avez déjà Audible mais que vous souhaitez tout de même économiser de l’argent, Amazon propose de nombreux autres excellents services d’abonnement que vous pouvez consulter gratuitement. Tout est couvert ici, des films, de la musique, des livres à la télévision, et vous êtes sûr de trouver quelque chose d’intéressant.

La plupart de ces services d’abonnement proposent un essai gratuit de 30 jours, certains offrant même jusqu’à 6 mois gratuitement. Tout cela nécessitera les détails de votre carte pour vous inscrire, mais n’oubliez pas que vous pouvez simplement annuler votre abonnement immédiatement et obtenir toujours un accès complet pendant 30 jours, ce qui vous laisse beaucoup de temps pour vérifier le service sans encourir de frais.