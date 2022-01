Audie Corish quitte NPR pour CNN – Elle animera une émission et un podcast hebdomadaires sur CNN +

Audie Cornish – CNN

*Audie de Cornouailles rejoint CNN comme point d’ancrage et correspondant pour CNN+, le service d’abonnement en streaming très attendu qui devrait faire ses débuts ce printemps. Cornish accueillera une émission hebdomadaire de CNN+ et contribuera à la liste de programmes en direct de CNN+. Elle animera également un nouveau podcast pour CNN Audio et apparaîtra sur CNN couvrant les actualités nationales, politiques et de dernière heure.

« Je suis très heureux de rejoindre CNN et l’équipe de CNN+. Il y a de nouvelles histoires à raconter et de nouvelles façons de les raconter », a déclaré Cornish. «CNN a un système dynamique de journalistes et de chaînes de narration. Je suis ravi d’en faire partie. »

Cornish rejoint CNN après deux décennies dans le journalisme, plus récemment en tant que voix reconnue et de confiance sur les ondes en tant que co-animateur du programme d’information phare de NPR, All Things Considered. Elle a rejoint le bureau national de NPR en 2005, rapportant de Nashville, couvrant les conséquences de l’ouragan Katrina en Louisiane et d’autres nouvelles dans le sud-est des États-Unis. Cornish a ensuite rejoint l’équipe politique du NPR à Washington pour couvrir la course présidentielle de 2008 et l’élection historique du président Barack Obama. Nommée animatrice de Weekend Edition Sunday en 2011, elle a remporté un prix George Peabody pour son travail avec le projet StoryCorps 9/11 de David Isay, et en 2020, la National Press Foundation a reconnu son travail avec le prix Sol Taishoff pour l’excellence en journalisme de diffusion. Son reportage sur la crise des opioïdes à Baltimore a remporté un prix Salute to Excellence de la National Association of Black Journalists.

« Nous sommes ravis d’accueillir Audie sur CNN+ et CNN Audio », a déclaré Andrew Morse, vice-président exécutif et directeur du numérique de CNN Worldwide et directeur de CNN+. « Sa voix a été une partie si importante de la vie de tant de personnes, et la perspective, l’intégrité et la grâce qui ont marqué sa carrière feront d’elle un ajout si important à nos équipes. »

Ses sujets d’interview allaient de stars telles que le chanteur Bruce Springsteen à des personnalités politiques telles que l’ancien président Barack Obama et le sénateur Ben Sasse, en passant par des icônes littéraires comme Ta-Nehisi Coates.

Cornish sera basé au bureau de CNN à Washington, DC et débutera en février.

Plus d’informations sur l’émission CNN+ de Cornish, le podcast et la programmation complète de CNN+ seront disponibles dans les semaines à venir. Les annonces précédentes de CNN+ sont disponibles ici.

source : Kuhn, Emily – warnermedia.com