Audie Cornish va animer et produire une émission sur la plateforme de streaming CNN

Après avoir annoncé la semaine dernière sa sortie de NPR, une journaliste chevronnée Audie de Cornouailles est sur le point de rejoindre CNN en tant que présentateur et correspondant.

« Il y a de nouvelles histoires à raconter et de nouvelles façons de les raconter », a déclaré Cornish dans un communiqué, tel que rapporté par The Hill. «CNN a un système dynamique de journalistes et de chaînes de narration. Je suis ravi d’en faire partie. »

Audie Cornish / .

Le réseau a annoncé lundi que Cornish organiserait une émission hebdomadaire sur son service de streaming par abonnement CNN +, qui devrait faire ses débuts au printemps. Elle sera basée à Washington, où elle animera également un nouveau podcast, contribuera à la programmation en direct du réseau et couvrira les actualités nationales, politiques et de dernière heure sur CNN.

Cornish commencera en février, dans le cadre d’une programmation de spectacles de Chris Wallace, Anderson Cooper et Kasie Hunt, selon le rapport.

« Nous sommes ravis d’accueillir Audie sur CNN+ et CNN Audio », a déclaré André Morse, directeur de CNN+. « Sa voix a été une partie si importante de la vie de tant de personnes, et la perspective, l’intégrité et la grâce qui ont marqué sa carrière feront d’elle un ajout si important à nos équipes. »

Cornish a annoncé la semaine dernière qu’elle quittait NPR après plus d’une décennie et qu’elle n’hébergerait plus Weekend Edition et All Things Considered, a rapporté le Grio.

« L’hébergement de All Things Considered m’a aidé à trouver ma voix, mais je n’ai jamais considéré le président hôte comme un poste permanent et il y a encore beaucoup à apprendre », a écrit Cornish dans une note aux membres du personnel, comme l’a rapporté NPR.

« Il est temps pour moi de m’essayer à de nouveaux projets de journalisme et de me lancer dans de nouvelles aventures. Ce fut un honneur de servir nos auditeurs et un plaisir de travailler avec vous tous — journalistes, producteurs, ingénieurs, personnel, stations membres et amis.

Cornish a rejoint le bureau national de NPR en 2005 et a depuis interviewé tout le monde, des politiciens aux célébrités en passant par les auteurs et les influenceurs, les journalistes et les rock stars. Elle a animé Weekend Edition à partir de 2011 et All Things Considered depuis 2012.

Cornish n’a pas donné de raison précise pour son départ de NPR. Dans une série de tweets suivant sa note au personnel de NPR, Ari Shapiro, co-animatrice de Cornish sur All Things Considered, a déclaré qu’elle « m’a ouvert des portes de tant de manières et m’a appris tant de choses – notamment comment être une hôte ».

« Si NPR ne voit pas cela comme une crise, je ne sais pas ce que cela prendra », a ajouté Shapiro.

Cornish a ensuite tweeté : « Chaque mot de mon annonce est vrai. Je pars de mon plein gré sans méchanceté ni ressentiment. J’ai eu une excellente course avec une entreprise pleine de gens que je respecte et admire. Et je suis prêt à essayer quelque chose de nouveau. Je comprends également que 4 hôtes qui partent en un an – dont trois femmes POC – est un drapeau rouge comme mon co-hôte @arishapiro l’a souligné plus tôt cette semaine. J’apprécie qu’il ait pris sur lui de l’élever.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !