Audie Cornish va quitter NPR, « Toutes choses considérées »

Audie de Cornouailles quitte NPR après plus d’une décennie, annonçant mardi qu’elle n’hébergera plus Weekend Edition et All Things Considered.

« Hosting All Things Considered m’a aidé à trouver ma voix, mais je n’ai jamais considéré le président hôte comme un poste permanent et il y a encore beaucoup à apprendre », a écrit Cornish dans une note aux membres du personnel, comme l’a rapporté NPR.

« Il est temps pour moi de m’essayer à de nouveaux projets de journalisme et de me lancer dans de nouvelles aventures. Ce fut un honneur de servir nos auditeurs et un plaisir de travailler avec vous tous – journalistes, producteurs, ingénieurs, personnel, stations membres et amis.

Cornish a rejoint le bureau national de NPR en 2005, et a depuis interviewé tout le monde, des politiciens aux célébrités en passant par les auteurs et les influenceurs, les journalistes et les rock stars. Elle a animé Weekend Edition à partir de 2011 et All Things Considered depuis 2012.

Cornish a remporté le Salute to Excellence Award de la National Association of Black Journalists en 2016 pour sa couverture de la crise des opioïdes à Baltimore, selon le rapport. En 2020, la National Press Foundation lui a décerné le prix Sol Taishaff d’excellence en journalisme de radiodiffusion.

Cornish n’a pas donné de raison précise pour son départ de NPR.

Dans sa note au personnel de NPR, elle a écrit : « Les équipes de NPR et des stations membres ont toujours fait plus de poids dans un paysage médiatique très encombré. Je n’ai aucun doute que vous continuerez à le faire. Je crois profondément en la mission de la radio publique et de ses habitants. Comme le souligne si bien notre syndicat, « Nous faisons du NPR ».

Sarah Gilbert, vice-président de NPR pour les programmes d’information et Nancy Barnes, vice-président senior de NPR pour l’information et directeur éditorial, a déclaré dans un communiqué commun :

Les instincts journalistiques aiguisés d’Audie et son confort dans le fauteuil de l’hôte ont amené NPR aux auditeurs de toutes les plateformes – de son temps en tant que journaliste à la station membre de NPR WBUR à Boston, à ses reportages sur les bureaux nationaux et de Washington de NPR, à l’hébergement de Weekend Edition, mettant en vedette en direct événements à travers le pays, en organisant All Things Considered et en travaillant avec l’équipe sur Consider This. Des podcasts à la politique, les compétences et la présence d’Audie sont distinctives. Son reportage est incisif et humain. Que ce soit sur le terrain pour couvrir des catastrophes naturelles, suivre des candidats à la présidentielle et des moments historiques de notre démocratie, ou décrocher des interviews éclairantes de haut niveau, Audie a apporté aux auditeurs un riche éventail de sujets, de voix et de perspectives de tout le spectre de la vie américaine.

Quelques nouvelles personnelles… cette semaine je me joins à beaucoup d’entre vous dans « La Grande Démission ». 1/5#NPR – audie cornish (@nprAudie) 4 janvier 2022

Dans une série de tweets mardi, Ari Shapiro, co-animateur de Cornish sur All Things Considered, a déclaré que Cornish « m’a ouvert des portes à bien des égards et m’a appris tellement de choses – notamment comment être un hôte ».

« Si NPR ne voit pas cela comme une crise, je ne sais pas ce que cela prendra », a ajouté Shapiro.

Dans une série de tweets mardi, Cornish a déclaré : « Il ne fait aucun doute que quitter @npratc est un risque. C’est à la Bibliothèque du Congrès ! Ce fut un honneur de faire partie de cet héritage de service et de travailler avec les incroyables hôtes, producteurs et éditeurs qui le font. Merci de m’avoir permis de faire partie de son histoire.

Elle a ajouté dans un tweet de suivi : « J’ai commencé à travailler chez @NPR alors que j’avais à peine l’âge de conduire une voiture. C’est l’heure. Et ça fait du bien de quitter cette étape en particulier selon mes propres termes. En fait, c’est ma dernière semaine.

Son dernier jour à l’antenne est le 7 janvier.

