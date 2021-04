Audience antitrust Apple: Tile compare Find My Network à un programme “ en otage ”, des applications frauduleuses de l’App Store, etc.

La dernière audience antitrust sur les préoccupations concernant Apple et le pouvoir de marché de Google est en cours. Parallèlement aux entreprises qui se font griller par le sous-comité du Congrès sur l’antitrust, des représentants de Spotify, Tile et d’autres témoignent sur la façon dont ils considèrent les deux géants de la technologie comme une concurrence étouffante.

L’audience d’Apple et de Google intitulée Antitrust Applied: Examining Competition in App Stores est un autre exemple de préoccupations de monopole grandissantes à propos des titans de la technologie.

Dans ses remarques liminaires, le directeur de la conformité d’Apple, Kyle Andeer, a déclaré que son App Store offrait non seulement une expérience de premier ordre aux clients, mais offrait d’innombrables opportunités aux développeurs. Comme nous l’avons déjà entendu du PDG Tim Cook, Andeer a également déclaré que l’App Store offre un endroit fiable et sûr pour découvrir et télécharger des applications et qu’il a révolutionné la distribution d’applications.

Pendant ce temps, les déclarations du président du comité, le sénateur Klobuchar et du membre de la minorité de rang Mike Lee, ont fait état de préoccupations concernant le fait qu’Apple agisse en tant que gardien injuste, copiant les produits de ses concurrents, etc.

Témoignage de Tile

L’avocate générale de Tile, Kirsten Daru – comme nous l’attendions de la déclaration précédente du PDG de Tile – a déclaré qu’elle ne pensait pas pouvoir faire confiance à Apple pour jouer honnêtement et a évoqué les AirTags qui viennent d’être annoncés. Plus précisément, Tile considère le nouveau suivi des articles d’Apple comme un produit copieur qui peut être utilisé de manière plus transparente avec l’iPhone. Daru a également mentionné qu’Apple pouvait connaître des informations détaillées sur Tile depuis qu’elle a vendu ses produits dans les Apple Store et distribué l’application Tile via l’App Store.

Alors qu’Apple a ouvert son application Find My à des tiers plus tôt ce mois-ci, Tile a déclaré que c’était similaire à un programme «en otage» avec des termes et conditions très stricts. Le point principal auquel Daru fait référence est que si un tiers intègre l’assistance Find My dans un produit, les clients ne peuvent pas utiliser l’application tierce pour le contrôler. Cela diffère notamment du fonctionnement de l’application Home et des produits tiers HomeKit.

Dans un dialogue maladroit, la sénatrice Lee a demandé à Daru de partager davantage sur la façon dont l’accord Find My est restrictif, et elle a répondu qu’elle ne le pouvait pas depuis que Tile avait signé un NDA avec Apple. Lee a alors demandé à Andeer d’Apple sur le moment si Daru avait la permission de partager ce à quoi il a dit non. Lee a répondu en lui demandant si elle pouvait partager des informations qui appartenaient à Apple et Andeer a de nouveau déclaré qu’il ne serait pas possible de le comprendre pour le moment.

Pour aller plus loin, Tile dit qu’il est injuste pour Apple de ne pas ouvrir entièrement la puce U1 UWB à des tiers, ce qui rend impossible la concurrence avec des fonctionnalités telles qu’une configuration transparente à une touche qu’offriront les AirTags.

Témoignage de Spotify

Comme nous l’avons déjà entendu de Spotify, le chef des affaires mondiales et chef des affaires juridiques de la société, Horacio Gutierrez, a appelé Apple pour avoir forcé le service de streaming à utiliser l’option d’achat in-app et à payer une commission de 30%.

Parallèlement à cela, Spotify dit qu’il est injuste de ne pas pouvoir partager avec les clients dans l’application iOS qu’ils peuvent acheter leur abonnement à prix réduit sur le site Web de Spotify – et qu’Apple pense être propriétaire de la relation de Spotify avec les clients. Cet argument est dans le contexte du fait qu’Apple est un concurrent direct de Spotify avec Apple Music et n’a naturellement pas à payer de commissions.

Commissions de l’App Store, escroqueries, sécurité, plus

Les membres du sous-comité du Congrès sur l’antitrust ont interrogé Kyle Andeer d’Apple sur un certain nombre de questions différentes de l’accord à 15% qu’il a proposé à Amazon il y a des années, le problème croissant des escroqueries dans l’App Store, comment il utilise la sécurité comme raison de garder le contrôle de l’App Store, et Suite.

Andeer a fait des déclarations similaires que nous avons entendues d’Apple, à savoir qu’il a investi des centaines de milliards de dollars dans l’App Store, qu’il n’offre pas d’offres spéciales aux grandes entreprises, la sécurité est une priorité absolue mais c’est un chat sans fin une souris. jeu, et plus encore.

Il a également déclaré que, selon lui, les clients pris dans des escroqueries sur l’App Store devraient pouvoir se faire rembourser et qu’Apple ne devrait pas en profiter.

Mark Cooper, Ph.D., le directeur de la recherche en tant que Consumer Federation of America a également témoigné lors de l’audience et a soutenu avec Spotify, Tile et les membres du Congrès qu’Apple et Google détiennent le monopole du marché de l’App Store. nuire à la concurrence.

Notamment, il semble y avoir un soutien bipartisan croissant pour la nouvelle réglementation technologique. Bien que nous n’allions pas voir une législation adoptée dans un avenir immédiat, la pression monte et le sénateur Klobuchar a déjà révélé la loi de 2021 sur la réforme de l’application de la loi sur la concurrence et les lois antitrust qui pourrait être votée cette année. Il comprend plus de financement pour le DOJ et la FTC pour gérer des enquêtes comme celle-ci et comprend également de lourdes amendes – jusqu’à 15% du chiffre d’affaires total d’une entreprise – pour avoir enfreint les règles antitrust.

