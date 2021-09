Audience au tribunal de Britney Spears, mettant fin à la tutelle sur la table

in

Il est possible — POSSIBLE — les 13 ans Britney Spears la tutelle pourrait prendre fin aujourd’hui alors que tout le monde – à une grande exception près – comparaît devant le tribunal via zoom pour ce qui promet d’être une confrontation explosive.

De multiples sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Britney ne sera pas présente à l’audience, mais Jamie et Lynne Spears sera sur zoom.

Une audience était prévue pour entendre les arguments sur la fin de la tutelle fixée au 28 janvier, mais nous avons appris que cela a été reporté à aujourd’hui. Cela signifie vraisemblablement que le juge entendra les arguments sur la fin de la tutelle, et voici la réalité – personne ne va prétendre que la tutelle doit continuer.

Britney, Jamie et Lynne veulent tous mettre fin à la tutelle, donc il n’y aura pas d’opposition. Bien qu’il soit possible que le juge mette fin à la tutelle lors de l’audience d’aujourd’hui, nos sources disent que c’est peu probable.

Il y a 2 scénarios probables… d’abord, le juge pourrait ordonner une autre évaluation mentale, car c’est ce qui a déclenché la tutelle il y a 13 ans et l’a maintenue pour les années qui ont suivi. Cela pourrait prendre plusieurs mois.

Autre option… le juge pourrait ordonner une médiation où toutes les parties se réunissent et élaborent un plan sur la manière de sortir de la tutelle. Plus précisément, qui gérera les affaires commerciales de Britney et qui s’assurera que Britney pourra vivre sa vie en toute sécurité ? Comme nous l’avons signalé, Jodi Montgomery a déjà accepté rester sur après la fin de la tutelle.

Et cela nous amène à Jamie. TMZ a cassé l’histoire, Jamie s’oppose à la nomination du CPA, Jean Zabel, en tant que conservateur temporaire de la succession de Britney. Nos sources indiquent que bien que Jamie ait précédemment déclaré qu’il se retirerait après l’audience d’aujourd’hui, nos sources disent maintenant qu’il demandera au juge de le garder en tant que conservateur jusqu’à ce qu’un plan de transition soit en place. C’est quelque chose que l’avocat de Britney, Mathew Rosengart, combattra bec et ongles – il veut Jamie dehors MAINTENANT.

Cela promet d’être une longue audience. Parmi les enjeux, suppression ou suspension de Jamie, cessation de la tutelle, honoraires de Jamie et des avocats et diverses questions comptables.

TMZ a lancé notre premier de nombreux podcasts. Aujourd’hui, après l’audience, nous expliquerons ce qui s’est passé et expliquerons ce que tout cela signifie pour l’avenir.

Restez à l’écoute…