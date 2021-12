Mercredi, les hauts dirigeants de six grandes sociétés de crypto-monnaie ont exhorté le Congrès à fournir des règles plus claires pour l’industrie croissante de la cryptographie afin que l’innovation puisse prospérer aux États-Unis, avertissant que des restrictions strictes peuvent la pousser à l’étranger.

C’était la première fois que l’audience du Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis demandait à des représentants de l’industrie de la cryptographie de leur expliquer exactement ce qui se passait exactement dans cet espace en plein essor.

« Sans solutions législatives sur mesure qui sont ouvertement débattues avec la participation du public, les États-Unis risquent des lois et des réglementations inutilement onéreuses et effrayantes », a averti Alesia Haas, directrice financière de Coinbase.

La représentante démocrate Maxine Waters, qui préside le panel, a désigné les plans de Facebook Diem stablecoin comme une préoccupation majeure compte tenu de la portée mondiale massive de l’entreprise.

« Actuellement, les marchés des crypto-monnaies n’ont pas de cadre centralisé global », a également commenté Waters.

Les actifs numériques sont l’avenir de la finance, que nous, au Congrès, y soyons prêts ou non. Il est essentiel que les États-Unis continuent de montrer la voie dans cet espace en créant un espace réglementaire qui permet à cette partie émergente de la finance de s’épanouir ici chez nous. – Le membre du Congrès William Timmons (@RepTimmons) 8 décembre 2021

Le membre du Congrès Warren Davidson a qualifié les pièces stables de « fruit le plus bas » tandis que Brian Brooks, actuel PDG de Bitfury et ancien contrôleur de la monnaie (OCC), a déclaré ceci :

« Est-il cohérent de considérer que seules les banques devraient être autorisées à émettre des pièces stables mais ne pas accorder de chartes bancaires aux plus grands émetteurs de pièces stables ? »

Mon nouveau surnom pour @BrianBrooksUS est « The Boomer Whisperer », car il est le meilleur gars possible pour expliquer à ces politiciens comment ne pas gâcher l’innovation technologique la plus importante depuis Internet la première fois. – Travis Kling (@Travis_Kling) 8 décembre 2021

L’audience donne à la communauté crypto l’espoir que le congrès apportera des réglementations diligentes et favorables à l’avenir, étant donné l’absence de parti pris pur et simple envers la crypto. Au lieu d’aller avec des questions antagonistes, ils voulaient comprendre l’industrie.

«Cette audience, cependant, a été différente. Presque tous les membres de ce comité ont été entre hésitants – mais curieux/ouverts à l’idée que leurs préoccupations puissent être traitées – et carrément enthousiastes à l’idée de trouver un moyen d’intégrer la crypto au paysage américain », a déclaré Sam Trabucco, PDG de la société de négoce crypto quantique Alameda Research.

La différence flagrante dans le nombre de mots « infâmes » entre cette audience et les audiences cryptocentriques précédentes vous en dit assez. https://t.co/j7po3mjyFA – Hsaka (@HsakaTrades) 8 décembre 2021

Certains législateurs ont également félicité les dirigeants pour avoir ouvert la voie à ce qui pourrait être une technologie cruciale.

« Je suis extrêmement impressionné. Je vois beaucoup d’ingéniosité, beaucoup d’esprit d’entreprise », a déclaré le représentant Pete Sessions. « Nous devons vous soutenir. »

« Crypto facilite le Web 3.0, qui donne aux Américains la propriété de leur vie numérique afin que les grandes technologies ne puissent pas continuer à profiter des utilisateurs d’Internet », a tweeté le membre du Congrès Tom Emmer, membre du Congressional Blockchain Caucus.

Compte tenu de l’expérience précédente de @BrianBrooksUS à la tête de l’OCC, je lui ai demandé si le gouvernement américain était « en retard » lorsqu’il s’agissait de favoriser un environnement favorable à la croissance pour la #crypto. Sa réponse : « Incontestablement. Cela doit changer.#Bitcoin #crypto-monnaie pic.twitter.com/GtERWyx0zC – Le membre du Congrès Ted Budd (@RepTedBudd) 8 décembre 2021

Dans l’ensemble, l’industrie de la cryptographie a trouvé cette audience « extrêmement positive » et optimiste, les membres du congrès posant des questions éclairées sur le paysage en évolution rapide.

« La réglementation américaine sur la cryptographie est fascinante et importante, et après avoir écouté cela, je suis optimiste qu’elle est entre de bonnes mains », a commenté Trabucco.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.