Audience de mise en liberté sous caution de Deep Sidhu: publier une vidéo sur la violence de la fête de la République est une erreur, a déclaré l’acteur au tribunal de Delhi; affaire ajournée le 12 avril

Deep Sidhu (ANI)

Audience du tribunal de Delhi sur la pétition de mise en liberté sous caution de Deep Sidhu: Accusé d’avoir incité à la violence lors de la marche du tracteur le jour de la République, Deep Sidhu a déclaré aujourd’hui au tribunal qu’il n’avait pas appelé les agriculteurs agités à se rendre au Fort Rouge le 26 janvier. des dirigeants paysans ont protesté et qu’il n’était pas membre du syndicat des agriculteurs et «je n’ai pas appelé (les manifestants) à se rendre au Fort Rouge». «Il n’y a aucune preuve que j’ai mobilisé la foule», a déclaré l’avocat de Deep Sidhu lors de l’audition de la demande de mise en liberté sous caution déposée par l’acteur accusé devant un tribunal de Delhi. Deep a également soutenu qu’il ne s’était pas livré à un seul acte de violence. «Je suis parti avant même que la violence n’éclate», a-t-il déclaré au tribunal.

Deep, cependant, a admis qu’il avait commis une erreur en publiant une vidéo, mais que cette erreur n’était pas un crime. «Je viens de publier une vidéo, c’était mon erreur. Chaque erreur n’est pas un crime. Les médias m’ont désigné comme principal accusé simplement parce que j’ai publié une vidéo. J’ai été qualifié par les médias de principal conspirateur, je ne sais pas pourquoi? Sidhu a déclaré par l’intermédiaire de son avocat lors de son audience sur le cautionnement.

Le tribunal a ajourné l’affaire pour lundi 12 avril et a demandé des transcriptions des discours de Sidhu.

En février, Sidhu a été arrêté par la cellule spéciale de la police de Delhi en rapport avec les violences du Fort Rouge le jour de la République. Il était recherché dans le cadre de l’affaire d’incitation à la foule au Fort Rouge. Protestant pendant des mois, les agriculteurs avaient annoncé qu’ils prendraient une marche de tracteur le 26 janvier. On leur a donné des itinéraires convenus d’un commun accord pour prendre leur marche, mais ils ont dévié des itinéraires et ont pris d’assaut le Fort Rouge, qui ne faisait pas partie de l’horaire d’origine.

Des milliers de manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité, ont brisé des barricades près de l’ITO, vandalisé plusieurs véhicules et lancé des pierres sur le personnel de police. Les fermiers agités ont franchi les barricades de l’ITO et ont atteint le Fort Rouge où ils ont hissé un drapeau différent. Deep Sidhu a été vu parmi la foule applaudissant cet acte à Red Fort. Les violences ont fait plus de 500 membres du personnel de sécurité blessés et un manifestant mort. Mais dès qu’il a été reconnu dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, Deep est entré dans la clandestinité. La police a ensuite annoncé une récompense en espèces de Rs 1 lakh pour les informations conduisant à l’arrestation de Sidhu.

Dans la FIR enregistrée en relation avec les violences, la police a déclaré que deux magazines contenant 20 cartouches vivantes avaient été arrachés à deux gendarmes par des manifestants qui avaient également volé du matériel anti-émeute et endommagé des véhicules. La police a déclaré que les manifestants avaient hissé différents drapeaux et créé également des nuisances sur le rempart du Fort Rouge. «On a demandé à la foule indisciplinée de descendre. Ils sont allés dans la région de Meena Bazar pour entrer dans le Fort Rouge. Lorsque la police a tenté de les faire sortir de Lahore Gate, la foule est devenue violente et a attaqué le personnel. La foule a battu les policiers et les a jetés dans les puits », avait déclaré la police dans la FIR.

