Audience publique sur le retrait de la statue de Thomas Jefferson de l’hôtel de ville de New York

Une commission obscure de la ville qui était sur le point d’approuver le retrait de la statue de Thomas Jefferson de l’hôtel de ville parce qu’il était propriétaire d’esclaves tiendra désormais une audience publique sur la question après que The Post a révélé la décision controversée.

Les maires nommés avaient prévu de bannir une statue de Jefferson de l’hôtel de ville, où elle se trouve depuis près de 200 ans, a rapporté mercredi The Post.

La Commission de conception publique de la ville, composée de 11 membres, composée de personnes nommées par de Blasio, avait précédemment programmé « le prêt à long terme » du modèle en plâtre de 1833 de l’auteur de la Déclaration d’indépendance à la Société historique de New York dans le cadre de son « consentement » ordre du jour du lundi.

La désignation de consentement signifiait que le retrait de la statue historique était prévu pour un vote positif ou négatif par le comité au lieu d’une audience avec témoignage public.

Mais jeudi après-midi, à la suite de questions du Post et d’autres journalistes sur la statue, la Public Design Commission a envoyé un calendrier révisé qui énumérait la manœuvre controversée de Jefferson comme l’élément principal de l’ordre du jour de l’audience publique lundi.

Le renversement est intervenu après que de Blasio a tenté de prendre ses distances avec l’exil du père fondateur de la salle du conseil municipal – affirmant jeudi matin que la suppression proposée était « motivée » par l’organe législatif.

En juin 2020, avant que de Blasio n’annonce son intérêt pour la candidature au poste de gouverneur, le maire et son épouse Chirlane McCray ont déclaré que leur nouvelle « Commission sur la justice raciale et la réconciliation » examinerait le statut des personnages historiques dans les bâtiments publics, y compris les monuments de l’hôtel de ville. Jefferson et George Washington, qui, en tant que général, a remporté la guerre d’indépendance, sont ensuite devenus le premier président du pays. Washington est devenu propriétaire d’esclaves à l’âge de 11 ans.

La Public Design Commission tiendra une audience publique sur la décision de retirer potentiellement la statue de Thomas Jefferson de l’hôtel de ville.Matthew McDermott

Mais jeudi, lors d’un point de presse, de Blasio a soudainement tenté de prendre ses distances avec son implication et celle de la première dame dans l’affaire. Le maire a déclaré qu’il respectait le corps législatif de la ville et considérait le retrait du modèle du père fondateur de la salle du Conseil comme une « demande compréhensible ».

« Cela vient du Conseil, pas de moi ou de la Première Dame », a-t-il affirmé. « C’était une demande de la mairie. C’est ce qui l’a motivé.

« Je pense que la chose importante à reconnaître ici est que le conseil municipal a exprimé sa conviction de ce qui est juste pour leur chambre, pour leur côté de l’hôtel de ville, et c’est pour moi une question simple », a-t-il ajouté. « Je respecte simplement le Conseil, je respecte [that] c’est leur côté du bâtiment. C’est ce qui a généré cela. … Si c’est ce qu’ils ressentent, je veux les respecter en tant qu’autre branche du gouvernement.

De Blasio n’a pas mentionné la possibilité de déplacer la ressemblance de Jefferson du côté de l’hôtel de ville contrôlé par le bureau du maire.

Le retrait potentiel de la statue intervient plus d’un an après que plusieurs membres du conseil municipal ont demandé au maire de bannir Jefferson de la salle du conseil parce que le troisième président du pays possédait 600 esclaves et exprimait des sentiments racistes.

Le retrait de la statue était initialement prévu dans le programme de « consentement » de la commission, ce qui signifie qu’il pourrait être retiré sans audience préalable.Matthew McDermott

Alors que de Blasio a insisté jeudi sur le fait qu’un « équilibre » sera trouvé entre honorer « l’une des figures les plus profondes » de l’histoire américaine et reconnaître la partie « profondément troublante » du père fondateur « très complexe », un représentant de la Nouvelle-Zélande. La York Historical Society a déclaré au Post qu’il n’y avait « aucun plan spécifique » pour présenter la sculpture.

« Nous sommes en pourparlers sur la statue », a écrit mercredi la porte-parole de la New-York Historical Society, Marybeth Ihle. « Bien qu’il n’y ait pas de plans spécifiques d’exposition pour le moment, New-York Historical pourrait dans les années à venir présenter une exposition qui pourrait l’inclure. »

Pendant ce temps, le candidat républicain à la mairie Curtis Sliwa s’est demandé pourquoi le maire avait pris la peine de prêter attention à la demande de destitution de Jefferson.

« Vous diriez qu’avec tout ce qui ne va pas dans la ville de New York, est-ce vraiment le problème le plus urgent dans la ville maintenant à la fin de l’échec de la mairie de de Blasio ? Supprimer Thomas Jefferson ? » a déclaré le fondateur des Guardian Angels lors d’une conférence de presse devant l’hôtel de ville.

Il a juré, s’il était élu, d’inverser la botte du buste de Jefferson et de ramener la statue de Jefferson dans la salle du Conseil.

«Je dis, quand je serai élu maire de la ville de New York, j’annulerai cette décision. Cette statue de Thomas Jefferson devrait rester à sa juste place comme elle l’a fait pendant 186 ans, à travers la dépression, la guerre, la paix », a-t-il déclaré. « Il était un symbole à admirer, pour dire que c’est ce que ce pays représente, les libertés que tant d’entre nous tenons pour acquises. »

La statue de Jefferson est à l’hôtel de ville depuis près de 200 ans.William Farrington

L’adversaire de Sliwa aux élections municipales du 2 novembre, le candidat démocrate Eric Adams, a déclaré en juillet qu’il souhaitait renommer de nombreuses rues et bâtiments de la ville qui honorent les personnages historiques qui possédaient des esclaves.

« Autant que possible », a-t-il déclaré aux journalistes, lorsqu’on lui a demandé s’il s’engagerait à changer chaque rue et chaque bâtiment portant le nom d’un propriétaire d’esclaves. « Nous devons nettoyer notre histoire.

Jeudi, il a déclaré à propos de la controverse sur la statue de Jefferson : « Les statues et les monuments de notre ville doivent être plus représentatifs des New Yorkais et de l’histoire de New York, en particulier à l’hôtel de ville. Il y a un certain nombre de personnalités appropriées à honorer dans notre siège de gouvernement qui sont plus directement significatives pour notre peuple et reflètent plus l’histoire de notre ville que Thomas Jefferson.

«Je suis heureux que la Public Design Commission entende le public sur cette question, et j’espère qu’elle envisagera d’honorer et de commémorer les visages et les communautés sous-représentés édifiants à l’hôtel de ville et ailleurs dans notre ville.»