Audience sur les quotas de Maratha: la Cour suprême réserve l’ordre, dit que toutes les réserves peuvent aller, mais aux gouvernements de décider

Cour suprême de l’Inde

Réserve Maratha: La Cour suprême a réservé son jugement sur les pétitions contestant la validité constitutionnelle d’une loi du Maharashtra qui accorde une réserve à la communauté Maratha en matière d’éducation et d’emploi. Un banc constitutionnel de cinq juges de la Cour suprême a également réservé le jugement sur la question de savoir si le verdict de la cour suprême de 1992 de plafonner la réserve à 50 pour cent doit être réexaminé.

Au cours de l’audience de jeudi, le juge Ashok Bhushan a déclaré que toutes les réserves pouvaient disparaître et que seuls les EWS (sections économiquement plus faibles) pouvaient rester. « Vous pouvez avoir raison. Cela peut être un début. Toutes les réservations peuvent aller et seuls les EWS (sections économiquement plus faibles) peuvent rester. Mais ce sont des questions de politique », a déclaré Bhushan après que l’avocat Shriram P Pingle ait affirmé que les réserves fondées sur les castes étaient politisées.

Pingle a déclaré au banc que «l’éléphant qui doit être abordé dans la salle est la caste». Le jugement Indra Sawhney, a-t-il dit, a reconnu la caste comme un motif d’étendre les réserves, mais il faut s’efforcer de supprimer les réserves fondées sur la caste de manière progressive. À cela, le banc a déclaré que ces «pensées» étaient «très radicales et bonnes», mais il appartenait au gouvernement de prendre la décision que la caste et la réserve devaient disparaître. «C’est pour le Parlement et la législature. C’est une idée bienvenue… Lorsque la Constitution a été promulguée, l’objet était une société égalitaire et sans caste », a déclaré le juge Bhushan.

En outre, Pingle a déclaré que la liste de la Commission Mandal était utilisée pour inclure des castes qui n’existaient pas dans l’État. Après le jugement d’Indra Sawhney, a-t-il dit, plus de 100 castes ont été incluses. Il a déclaré que la sur-réservation était anti-réserve et a ajouté que l’affaire en cours avait une plus grande ampleur sur la vie sociale du pays, il peut être approprié d’examiner toutes les affaires en suspens et d’adopter une vision holistique.

Cependant, l’avocat principal Shyam Divan, comparaissant pour les pétitionnaires opposés à la loi de réserve de Maratha, a déclaré que le jugement Sawhney n’avait pas besoin d’être reconsidéré. Il a dit que la limite de 50 pour cent devrait être maintenue. Le pays, a-t-il dit, était plus égal qu’il ne l’était il y a 70 ans et l’accent doit désormais être mis sur d’autres formes d’action positive. Si la limite de 50 pour cent est dépassée, a déclaré Diwan, il y aura des pressions politiques pour ne pas réduire les réserves.

