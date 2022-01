AUDIO : La guerre de la CIA contre la démocratie

par Edward Curtin, Off Guardian :

Edward Curtin en conversation avec RFK jr

L’audio ci-dessus est une version abrégée d’une interview vidéo d’il y a quelques semaines entre l’auteur (et contributeur régulier d’OffG) Edward Curtin et l’avocat/activiste politique Robert Kennedy jr.

Leur conversation aborde de nombreux aspects du rôle sournois de la CIA dans de nombreux aspects de l’histoire, y compris ses attaques mensongères incessantes contre la famille Kennedy qui remontent à des décennies, ses assassinats de Kennedy et son assassinat flagrant de RFK Jr lui-même.

Le livre récent de Kennedy, The Real Anthony Fauci, a été ignoré par les médias grand public parce qu’ils parlent au nom de la CIA, comme ils le font depuis des décennies, et Kennedy est une grande menace pour leur mainmise sur la vérité. (Vous pouvez lire la critique d’Ed ici.)

Ils discutent de nombreux sujets : Opération Mockingbird, Anthony Fauci, Covid, Noam Chomsky et ses acolytes, JFK, la longue et profonde implication de la CIA dans la guerre des germes, la militarisation de la médecine et sa poussée de drogues, etc.

